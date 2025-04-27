«Алания» — «Торпедо»: видеообзор матча первой лиги
«Торпедо» в гостях обыграло «Аланию» в матче 30-го тура Мелбет-Первой лиги — 4:2.
После 30 игр «Торпедо» находится на 2-м месте в турнирной таблице первой лиги с 55 очками. «Алания» занимает 17-е место с 23 очками.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|30
|19
|9
|2
|50-17
|66
|
2
|Торпедо
|30
|14
|13
|3
|47-24
|55
|
3
|Черноморец
|30
|16
|6
|8
|45-33
|54
|
4
|Сочи
|30
|15
|8
|7
|48-29
|53
|
5
|Урал
|30
|13
|11
|6
|41-32
|50
|
6
|СКА-Хаб.
|30
|12
|8
|10
|36-37
|44
|
7
|Енисей
|30
|12
|6
|12
|30-32
|42
|
8
|Родина
|30
|10
|11
|9
|31-26
|41
|
9
|Ротор
|30
|9
|14
|7
|25-23
|41
|
10
|Арсенал
|30
|7
|16
|7
|22-23
|37
|
11
|КАМАЗ
|30
|10
|6
|14
|28-27
|36
|
12
|Шинник
|30
|8
|11
|11
|22-29
|35
|
13
|Нефтехимик
|30
|8
|10
|12
|28-32
|34
|
14
|Чайка
|30
|7
|13
|10
|29-38
|34
|
15
|Уфа
|30
|7
|8
|15
|27-44
|29
|
16
|Тюмень
|30
|7
|5
|18
|25-43
|26
|
17
|Сокол
|30
|4
|11
|15
|18-39
|23
|
18
|Алания
|30
|5
|8
|17
|19-43
|23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|26.04
|08:00
|
СКА-Хаб. – Енисей
|1 : 2
|26.04
|14:00
|
Урал – Балтика
|2 : 5
|26.04
|17:00
|
КАМАЗ – Родина
|1 : 0
|26.04
|18:00
|
Чайка – Сочи
|0 : 2
|27.04
|12:00
|
Алания – Торпедо
|2 : 4
|27.04
|14:00
|
Уфа – Шинник
|1 : 0
|27.04
|15:00
|
Сокол – Черноморец
|1 : 2
|27.04
|15:00
|
Тюмень – Нефтехимик
|1 : 0
|27.04
|17:00
|
Арсенал – Ротор
|1 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Павел Мелешин
Сочи
|11
|
|
Мартин Секулич
Урал
|10
|
|
Александр Юшин
Торпедо
|10
|П
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|6
|
|
Данил Полубояринов
Сокол
|6
|
|
Андрей Егорычев
Урал
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Николай Поярков
СКА-Хабаровск
|15
|2
|6
|
|
Константин Плиев
Алания
|18
|1
|3
|
|
Илья Сафронов
Сочи, Ротор
|19
|1
|2
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