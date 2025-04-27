«Алания» — «Торпедо»: видеообзор матча первой лиги

«Торпедо» в гостях обыграло «Аланию» в матче 30-го тура Мелбет-Первой лиги — 4:2.

После 30 игр «Торпедо» находится на 2-м месте в турнирной таблице первой лиги с 55 очками. «Алания» занимает 17-е место с 23 очками.