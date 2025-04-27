«Торпедо» победило «Аланию», Юшин оформил дубль

«Торпедо» в гостях обыграло «Аланию» в матче 30-го тура первой лиги — 4:2.

У гостей голы забили Александр Юшин (дубль), Марио Чурич и Ейсон Гузман. В составе хозяев отличились Сармат Огоев и Тарас Гаглоев.

«Торпедо» набрало 55 очков и занимает второе место в таблице первой лиги. «Алания» с 23 очками — на 16-й строчке.