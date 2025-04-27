«Торпедо» победило «Аланию», Юшин оформил дубль
«Торпедо» в гостях обыграло «Аланию» в матче 30-го тура первой лиги — 4:2.
У гостей голы забили Александр Юшин (дубль), Марио Чурич и Ейсон Гузман. В составе хозяев отличились Сармат Огоев и Тарас Гаглоев.
«Торпедо» набрало 55 очков и занимает второе место в таблице первой лиги. «Алания» с 23 очками — на 16-й строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|30
|19
|9
|2
|50-17
|66
|
2
|Торпедо
|30
|14
|13
|3
|47-24
|55
|
3
|Сочи
|30
|15
|8
|7
|48-29
|53
|
4
|Черноморец
|29
|15
|6
|8
|43-32
|51
|
5
|Урал
|30
|13
|11
|6
|41-32
|50
|
6
|СКА-Хаб.
|30
|12
|8
|10
|36-37
|44
|
7
|Енисей
|30
|12
|6
|12
|30-32
|42
|
8
|Родина
|30
|10
|11
|9
|31-26
|41
|
9
|Ротор
|29
|9
|13
|7
|24-22
|40
|
10
|Арсенал
|29
|7
|15
|7
|21-22
|36
|
11
|КАМАЗ
|30
|10
|6
|14
|28-27
|36
|
12
|Шинник
|29
|8
|11
|10
|22-28
|35
|
13
|Нефтехимик
|29
|8
|10
|11
|28-31
|34
|
14
|Чайка
|30
|7
|13
|10
|29-38
|34
|
15
|Уфа
|29
|6
|8
|15
|26-44
|26
|
16
|Тюмень
|29
|6
|5
|18
|24-43
|23
|
17
|Сокол
|29
|4
|11
|14
|17-37
|23
|
18
|Алания
|30
|5
|8
|17
|19-43
|23
Результаты / календарь
1 тур
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19 тур
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|26.04
|08:00
|
СКА-Хаб. – Енисей
|1 : 2
|26.04
|14:00
|
Урал – Балтика
|2 : 5
|26.04
|17:00
|
КАМАЗ – Родина
|1 : 0
|26.04
|18:00
|
Чайка – Сочи
|0 : 2
|27.04
|12:00
|
Алания – Торпедо
|2 : 4
|27.04
|14:00
|
Уфа – Шинник
|- : -
|27.04
|15:00
|
Сокол – Черноморец
|- : -
|27.04
|15:00
|
Тюмень – Нефтехимик
|- : -
|27.04
|17:00
|
Арсенал – Ротор
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Павел Мелешин
Сочи
|11
|
|
Мартин Секулич
Урал
|10
|
|
Александр Юшин
Торпедо
|10
|П
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|6
|
|
Данил Полубояринов
Сокол
|6
|
|
Мераби Уридия
Черноморец Н
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Николай Поярков
СКА-Хабаровск
|15
|2
|6
|
|
Константин Плиев
Алания
|18
|1
|3
|
|
Денис Кутин
Уфа
|27
|1
|7
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