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«Алания» разгромила «Торпедо», КАМАЗ и «Олимп-Долгопрудный» сыграли вничью

19:05
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«Алания» победила «Торпедо» в матче 21-го тура ОЛИМП-ФНЛ со счетом 5:1.

Дубль оформил Батраз Хадарцев. Еще по голу забили Давид Кобесов, Бутта Магомедов и Ислам Машуков. У «Торпедо» отличился Артем Самсонов.

В другом матче тура КАМАЗ и «Олимп-Долгопрудный» сыграли вничью (1:1).

ФНЛ

21-й тур

«Алания» (Владикавказ) — «Торпедо» (Москва) — 5:1 (3:0)

Голы: Хадарцев, 24 (1:0). Дав.Кобесов, 31 (2:0). Хадарцев, 41 — с пенальти (3:0). Магомедов, 73 — с пенальти (4:0). Самсонов, 75 (4:1). Машуков, 79 (5:1).

«Алания» (Владикавказ): Томаев, Бутаев, Кочиев, Шавлохов, Хабалов (Качмазов, 66), Цараев, Магомедов, Дав.Кобесов (Гурциев, 57), Хубулов (Дм.Кобесов, 76), Гиоргобиани (Хугаев, 66), Хадарцев (Машуков, 57).

«Торпедо» (Москва): Ботнарь, Самсонов (Каплиенко, 81), Шумских (Прошкин, 74), Евдокимов, Кожемякин, Померко, Нетфуллин, Адаев, Кравчук (Рязанцев, 59), Лебеденко (Абдрашитов, 84), Калмыков (Полубояринов, 74).

Предупреждения: Кравчук, 32. Дав.Кобесов, 52. Самсонов, 55. Нетфуллин, 89.

Судья: Кукуляк (Калуга).

6 ноября. Грозный. Стадион им. Билимханова.

КАМАЗ (Набережные Челны) — «Олимп-Долгопрудный» (Долгопрудный) — 1:1 (1:1)

Голы: Большаков, 8 (0:1). Гаглоев, 35 (1:1).

КАМАЗ (Набережные Челны): Мамин, Морозов, Хомуха, Аюкин (Абазов, 54), Бевеев, Тесленко, Магомадов (Воронин, 77), Свежов, Гаглоев, Замалиев (Калугин, 59), Османов (Мусаев, 59).

«Олимп-Долгопрудный» (Долгопрудный): Ставер, Никитенков, Кутин, Большаков, Герчиков, Лоуренс, Бахтияров (Янов, 76), Косянчук, Великородный (Погорелов, 41), Тарасенко (Сафронов, 57), Булия.

Предупреждения: Морозов, 12. Тарасенко, 14. Магомадов, 21. Тесленко, 30. Ставер, 38. Замалиев, 51. Кутин, 83. Косянчук, 85. Абазов, 88. Сафронов, 90+3.

Судья: Бобровский (Санкт-Петербург).

6 ноября. Набережные Челны. Стадион «КАМАЗ».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Локомотив

Ф1 (0)

24%

1.67

Обе забьют - да

20%

1.80

X2

15%

1.66
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 0
Манчестер Сити 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.61

П2

23%

1.71

ИТБ1 (1.0)

16%

1.83
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Краснодар 0
Матч завершен

П1

22%

2.70

X2

19%

1.50

ТБ 2.0

18%

1.43

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Екатерина Савостина все материалы автора
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