«Алания» разгромила «Торпедо», КАМАЗ и «Олимп-Долгопрудный» сыграли вничью
«Алания» победила «Торпедо» в матче 21-го тура ОЛИМП-ФНЛ со счетом 5:1.
Дубль оформил Батраз Хадарцев. Еще по голу забили Давид Кобесов, Бутта Магомедов и Ислам Машуков. У «Торпедо» отличился Артем Самсонов.
В другом матче тура КАМАЗ и «Олимп-Долгопрудный» сыграли вничью (1:1).
ФНЛ
21-й тур
«Алания» (Владикавказ) — «Торпедо» (Москва) — 5:1 (3:0)
Голы: Хадарцев, 24 (1:0). Дав.Кобесов, 31 (2:0). Хадарцев, 41 — с пенальти (3:0). Магомедов, 73 — с пенальти (4:0). Самсонов, 75 (4:1). Машуков, 79 (5:1).
«Алания» (Владикавказ): Томаев, Бутаев, Кочиев, Шавлохов, Хабалов (Качмазов, 66), Цараев, Магомедов, Дав.Кобесов (Гурциев, 57), Хубулов (Дм.Кобесов, 76), Гиоргобиани (Хугаев, 66), Хадарцев (Машуков, 57).
«Торпедо» (Москва): Ботнарь, Самсонов (Каплиенко, 81), Шумских (Прошкин, 74), Евдокимов, Кожемякин, Померко, Нетфуллин, Адаев, Кравчук (Рязанцев, 59), Лебеденко (Абдрашитов, 84), Калмыков (Полубояринов, 74).
Предупреждения: Кравчук, 32. Дав.Кобесов, 52. Самсонов, 55. Нетфуллин, 89.
Судья: Кукуляк (Калуга).
6 ноября. Грозный. Стадион им. Билимханова.
КАМАЗ (Набережные Челны) — «Олимп-Долгопрудный» (Долгопрудный) — 1:1 (1:1)
Голы: Большаков, 8 (0:1). Гаглоев, 35 (1:1).
КАМАЗ (Набережные Челны): Мамин, Морозов, Хомуха, Аюкин (Абазов, 54), Бевеев, Тесленко, Магомадов (Воронин, 77), Свежов, Гаглоев, Замалиев (Калугин, 59), Османов (Мусаев, 59).
«Олимп-Долгопрудный» (Долгопрудный): Ставер, Никитенков, Кутин, Большаков, Герчиков, Лоуренс, Бахтияров (Янов, 76), Косянчук, Великородный (Погорелов, 41), Тарасенко (Сафронов, 57), Булия.
Предупреждения: Морозов, 12. Тарасенко, 14. Магомадов, 21. Тесленко, 30. Ставер, 38. Замалиев, 51. Кутин, 83. Косянчук, 85. Абазов, 88. Сафронов, 90+3.
Судья: Бобровский (Санкт-Петербург).
6 ноября. Набережные Челны. Стадион «КАМАЗ».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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