«Алания» сыграла вничью с «Велесом»

«Алания» в матче 21-го тура Олимп-ФНЛ сыграла вничью с «Велесом» со счетом 1:1.

На гол Алексея Баева владикавказцы ответили точным ударом Бутты Магомедова.

После этого матча «Алания» с 38 очками занимает шестое место в ФНЛ, «Велес» с 39 очками — на пятой строчке.

Олимп — ФНЛ

21-й тур

«Велес» (Москва) — «Алания» (Владикавказ) — 1:1 (1:1)

Голы: Баев, 15 (1:0). Магомедов, 28 (1:1).

«Велес»: Городовой, Вакулич (Джамалутдинов, 84), Грачев (Кахидзе, 72), Климов, Ботака-Иобома, Осипов, Галоян (Кирсанов, 84), Фищенко, Майга (Поляков, 79), Баев (Алиев, 68), Стефанович.

«Алания»: Солдатенко, Бутаев, Шавлохов, Кокоев, Кочиев, Хугаев, Хабалов, Магомедов, Гиоргобиани (Д.Кобесов, 70), Машуков (Гурциев, 59), Хадарцев (Хубулов, 81).

Предупреждения: Майга, 41. Бутаев, 44. Машуков, 54. Шавлохов, 72. Магомедов, 83.

Судья: Кукуян (Сочи).

11 ноября. Домодедово. Стадион «Авангард».