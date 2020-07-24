«Алания» сыграет в ФНЛ в новом сезоне

«Алания» в следующем сезоне будет выступать в Олимп-ФНЛ, сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что такое решение принял исполком РФС. Новый сезон для команды начнется 1 августа матчем против «СКА-Хабаровск».

По итогам прошедшего сезона «Алания» заняла второе место в группе Юг Олимп-ПФЛ. Новый сезон в ФНЛ стартует 1 августа и завершится 15 мая 2021 года.

На путевку во второй дивизион также претендовали «КАМАЗ» занявший четвертое место в группе «Урал-Приволжье», и «Долгопрудный» — второе место (группа «Запад»).