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«Алания» сыграет в ФНЛ в новом сезоне

14:01
«Алания» сыграет в ФНЛ. Фото ФК «Алания».
«Алания» сыграет в ФНЛ. Фото ФК «Алания».
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«Алания» в следующем сезоне будет выступать в Олимп-ФНЛ, сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что такое решение принял исполком РФС. Новый сезон для команды начнется 1 августа матчем против «СКА-Хабаровск».

По итогам прошедшего сезона «Алания» заняла второе место в группе Юг Олимп-ПФЛ. Новый сезон в ФНЛ стартует 1 августа и завершится 15 мая 2021 года.

На путевку во второй дивизион также претендовали «КАМАЗ» занявший четвертое место в группе «Урал-Приволжье», и «Долгопрудный» — второе место (группа «Запад»).

Дополнительная информация:

http://fcalania.com/inner-page/Novostnaya-lenta/My-v-FNL1/

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