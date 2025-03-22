«Алания» — «Сокол»: видеообзор матча

«Алания» на своем поле обыграла «Сокол» в матче 25-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:1.

Владикавказцы провели большую часть матча в меньшинстве — на 10-й минуте красную карточку получил Руслан Дауров.

«Алания» (22 очка) одержала первую победу с октября и поднялась на 16-е место в первой лиге. «Сокол» (21) опустился на 17-ю строчку.