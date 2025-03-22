«Алания» в меньшинстве обыграла «Сокол» в первой лиге

«Алания» дома обыграла «Сокол» в матче 25-го тура первой лиги — 2:1.

У хозяев по голу забили Алан Хугаев и Руслан Гогниев. У гостей единственный гол на счету Владимира Ковачевича.

Владикавказская команда набрала 22 очка и занимает 16-е место в турнирной таблице. Клуб из Саратова с 21 очком — на 17-й строчке.