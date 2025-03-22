«Алания» и «Сокол» сыграют в 25-м туре первой лиги

«Алания» и «Сокол» сыграют в 25-м туре первой лиги в субботу, 22 марта. Матч на стадионе имени Билимханова в Грозном начнется в 15.00 по московскому времени.

Игру «Алания» — «Сокол» можно смотреть в официальной группе первой лиги в социальной сети «ВКонтакте». Также встречу в Грозном покажет онлайн-платформа «Кинопоиск» (по подписке).

Основные события игры «Алания» — «Сокол» можно отслеживать в матч-центре «СЭ».

Россия. PARI Первая лига. 25-й тур.

22 марта, 15:00. им. Билимханова (Грозный)

«Алания» после 24 туров ФНЛ набрала 19 очков и занимает предпоследнее, 17-е место в турнирной таблице, у «Сокола» — 21 очко и 16-я строчка.