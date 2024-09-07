«Алания» — «Сочи» видеообзор матча первой лиги

«Алания» и «Сочи» сыграли вничью в матче 9-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:1. Встреча прошла в Грозном.

Видео голов и лучших моментов игры опубликовано на Youtube-канале Мелбет-Первой лиги.

После 9 матчей «Алания» занимает 13-е место в турнирной таблице первой лиги (9 очков). «Сочи» с 14 очками — на четвертой строчке.