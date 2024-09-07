«Алания» сыграла вничью с «Сочи» в матче первой лиги

«Алания» на своем поле сыграла вничью с «Сочи» в матче 9-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:1.

В составе владикавказской команды гол забил Нури Абдоков. У южан отличился Мартин Крамарич.

«Алания» набрала девятое очко, расположившись на 13-м месте в таблице. «Сочи» идет на четвертой строчке, имея в активе 14 баллов.

В следующем матче «барсы» примут «КАМАЗ», а «Сочи» сыграет дома с «Ротором». Обе встречи пройдут 14 сентября.