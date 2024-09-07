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«Алания» сыграла вничью с «Сочи» в матче первой лиги

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«Алания» — «Сочи».
Фото ФК «Сочи»

«Алания» на своем поле сыграла вничью с «Сочи» в матче 9-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:1.

В составе владикавказской команды гол забил Нури Абдоков. У южан отличился Мартин Крамарич.

«Алания» набрала девятое очко, расположившись на 13-м месте в таблице. «Сочи» идет на четвертой строчке, имея в активе 14 баллов.

В следующем матче «барсы» примут «КАМАЗ», а «Сочи» сыграет дома с «Ротором». Обе встречи пройдут 14 сентября.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 9-й тур
07 сент, 17:00. им. Билимханова (Грозный)
Алания
1:1
Сочи
Источник: Таблица первой лиги
Футбол
Первая лига
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Сочи
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1
 Урал 9 5 3 1 15-7 18
2
 Арсенал 8 5 3 0 7-2 18
3
 Торпедо 8 4 4 0 12-5 16
4
 Сочи 9 4 2 3 14-11 14
5
 Чайка 8 3 4 1 12-7 13
6
 Ротор 9 3 4 2 8-6 13
7
 Балтика 8 3 4 1 8-6 13
8
 Нефтехимик 8 3 3 2 9-9 12
9
 Родина 8 2 5 1 8-7 11
10
 Сокол 8 2 5 1 6-5 11
11
 Черноморец 9 3 2 4 11-13 11
12
 Алания 9 2 3 4 6-7 9
13
 Енисей 8 3 0 5 6-9 9
14
 Шинник 9 2 3 4 4-7 9
15
 КАМАЗ 9 2 2 5 6-7 8
16
 Уфа 9 1 3 5 8-14 6
17
 Тюмень 8 1 2 5 5-12 5
18
 СКА-Хаб. 8 1 2 5 4-15 5
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