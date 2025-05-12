«Алания» — «СКА-Хабаровск»: видеообзор матча первой лиги

«СКА-Хабаровск» на выезде разгромил «Аланию» в матче 32-го тура первой лиги — 4:0.

«СКА-Хабаровск» занимает шестое место в турнирной таблице ФНЛ с 50 очками. «Алания» идет на 17-й строчке с 26 очками.