«Алания» — «Ротор»: видеообзор матча первой лиги

«Ротор» обыграл «Аланию» в матче 19-го тура Мелбет-Первой лиги. Игра прошла 16 ноября в Грозном и завершилась со счетом 3:1 в пользу волгоградской команды.