«Ротор» на выезде победил «Аланию»
«Ротор» обыграл «Аланию» в выездном матче 19-го тура Мелбет-Первой лиги — 3:1.
Волгоградская команда забила все три гола в первом тайме — у гостей отличились Тимур Касимов, Дмитрий Лаврищев и Михаил Мальцев. Единственный мяч хозяев отыграл Алан Багаев в добавленное время.
Команда из Владикавказа с 89-й минуты играла в меньшинстве после удаления с поля Алексея Татаева.
«Ротор» с 26 очками занимает седьмое место в турнирной таблице ФНЛ, «Алания» (18) идет на 17-й строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Торпедо
|18
|9
|9
|0
|34-13
|36
|
2
|Балтика
|18
|10
|6
|2
|23-12
|36
|
3
|Урал
|18
|8
|6
|4
|25-17
|30
|
4
|Арсенал
|18
|6
|11
|1
|15-10
|29
|
5
|Сочи
|18
|7
|7
|4
|28-19
|28
|
6
|Черноморец
|18
|8
|3
|7
|26-25
|27
|
7
|Ротор
|19
|6
|8
|5
|16-15
|26
|
8
|Чайка
|18
|6
|7
|5
|23-22
|25
|
9
|СКА-Хаб.
|18
|6
|6
|6
|25-28
|24
|
10
|Родина
|18
|5
|9
|4
|18-16
|24
|
11
|Енисей
|18
|7
|2
|9
|18-22
|23
|
12
|КАМАЗ
|18
|6
|4
|8
|17-14
|22
|
13
|Нефтехимик
|18
|5
|7
|6
|15-18
|22
|
14
|Уфа
|19
|5
|5
|9
|19-24
|20
|
15
|Сокол
|19
|4
|7
|8
|10-23
|19
|
16
|Шинник
|18
|4
|6
|8
|12-20
|18
|
17
|Алания
|19
|4
|6
|9
|12-20
|18
|
18
|Тюмень
|18
|2
|3
|13
|14-32
|9
Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|16.11
|13:00
|
Уфа – Сокол
|2 : 0
|16.11
|15:00
|
Алания – Ротор
|1 : 3
|16.11
|16:00
|
Урал – Енисей
|- : -
|16.11
|17:00
|
КАМАЗ – Балтика
|- : -
|16.11
|18:00
|
Нефтехимик – Арсенал
|- : -
|17.11
|08:00
|
СКА-Хаб. – Торпедо
|- : -
|17.11
|15:00
|
Шинник – Чайка
|- : -
|17.11
|17:00
|
Тюмень – Сочи
|- : -
|17.11
|19:30
|
Родина – Черноморец
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Александр Юшин
Родина
|8
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|7
|
|
Владислав Руденко
Чайка
|6
|П
|
|
Равиль Нетфуллин
Торпедо М
|5
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|4
|
|
Владислав Руденко
Чайка
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Константин Плиев
Алания
|16
|1
|3
|
|
Николай Поярков
СКА-Хабаровск
|13
|1
|6
|
|
Алексей Татаев
Алания
|18
|1
|5
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