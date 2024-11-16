«Ротор» на выезде победил «Аланию»

«Ротор» обыграл «Аланию» в выездном матче 19-го тура Мелбет-Первой лиги — 3:1.

Волгоградская команда забила все три гола в первом тайме — у гостей отличились Тимур Касимов, Дмитрий Лаврищев и Михаил Мальцев. Единственный мяч хозяев отыграл Алан Багаев в добавленное время.

Команда из Владикавказа с 89-й минуты играла в меньшинстве после удаления с поля Алексея Татаева.

«Ротор» с 26 очками занимает седьмое место в турнирной таблице ФНЛ, «Алания» (18) идет на 17-й строчке.