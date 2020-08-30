«Алания» разгромила «Чертаново», Пиняев вышел во втором тайме

«Алания» одержала разгромную победу над «Чертаново» (3:0) в матче 6-го тура ФНЛ.

В составе команды из Владикавказа голы забили Батраз Хадарцев, Аллон Бутаев и Артур Малоян.

15-летний полузащитник «Чертаново» Сергей Пиняев вышел на поле во втором тайме, но не отметился результативными действиями.

«Алания» с 7 очками занимает 10-е место в турнирной таблице ФНЛ. «Чертаново» — 15-я строчка и 6 баллов.

Олимп — ФНЛ

6-й тур

«Чертаново» (Москва) — «Алания» (Владикавказ) — 0:3 (0:2)

Голы: Хадарцев, 16 — с пенальти (0:1). Бутаев, 34 (0:2). Малоян, 81 (0:3).

«Чертаново» (Москва): Абаев, Гудков, Бартасевич (Кондаков, 81), Никитенков, Редькович, Надольский, Першин (Рудковский, 65), Сулейманов (Герчиков, 46), Левин (Пиняев, 46), Камышев, Савельев.

«Алания» (Владикавказ): Солдатенко, Бутаев, Засеев (Хосонов, 73), Д.Кобесов, Шавлохов, Кочиев, Магомедов (Д.Кобесов, 70), Дзахов (Хугаев, 54), Машуков (Малоян, 56), Гурциев, Хадарцев (Хабалов, 82).

Предупреждения: Гудков, 7. Никитенков, 32. Надольский, 41. Машуков, 44. Магомедов, 65. Д.Кобесов, 68. Хосонов, 84.

Судья: Федоров (Петрозаводск).

30 августа. Москва. Стадион «Лужники. Спортивный городок».