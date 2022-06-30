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Сегодня, 16:25

«Алания» продлила контракт с нападающим Машуковым

Алексей Еремин
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«Алания» продлила контракт с нападающим Исламом Машуковым, информирует пресс-служба клуба.

Новое соглашение 27-летнего форварда с клубом рассчитано до 2025 года.

В прошедшем сезоне российский нападающий провел за «Аланию» 40 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 5 результативных передач.

В сезоне-2021/22 «Алания» заняла 6-е место в ФНЛ, набрав 60 очков. В розыгрыше БЕТСИТИ Кубка России в прошедшем сезоне владикавказский клуб в полуфинале уступила московскому «Динамо» (3:0).

Источник: https://www.fcalania.com/inner-page/Novostnaya-lenta/Islam-Mashukov-ostaetsya-v-Alanii/
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ФК Алания (Владикавказ)
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