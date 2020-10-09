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«Алания» победила «Волгарь» и поднялась в «стыки»

19:07

«Алания» обыграла «Волгарь» в матче 14-го тура Олимп-ФНЛ — 2:0. Владикавказцы поднялись в таблице на пятое место, что на данный момент дает право участия в стыковых матчах (идущий третьим «Спартак-2» не претендует на участие в премьер-лиге).

Первенство России

Олимп — ФНЛ

14-й тур

«Алания» (Владикавказ) — «Волгарь» (Астрахань) — 2:0 (1:0)

Голы: Магомедов, 29 (1:0). Машуков, 67 (2:0).

«Алания»: Солдатенко, Кочиев, Бутаев, Засеев, Шавлохов, Качмазов, Магомедов (Д.Кобесов, 76), Хугаев (Кокоев, 84), Гурциев (Зураев, 90), Машуков (Малоян, 83), Хубулов (Хосонов, 62).

«Волгарь»: Антипин, Журавлев, Козлов, Ведерников (Корнюшин, 88), Локтионов, Мендель (Емельянов, 78), Болонин (Сергеев, 75), Павлишин, Зенин (Бердников, 62), Воробьев, Гасилин (Бутенко, 46).

Предупреждения: Павлишин, 10. Воробьев, 22. Мендель, 38. Журавлев, 53. Шавлохов, 61. Д.Кобесов, 80. Хосонов, 86.

Удаление: Шавлохов, 90+3.

Судья: Низовцев (Нижний Новгород).

9 октября. Владикавказ. Стадион «Республиканский стадион Спартак».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2020-2021/

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