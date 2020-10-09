«Алания» победила «Волгарь» и поднялась в «стыки»
«Алания» обыграла «Волгарь» в матче 14-го тура Олимп-ФНЛ — 2:0. Владикавказцы поднялись в таблице на пятое место, что на данный момент дает право участия в стыковых матчах (идущий третьим «Спартак-2» не претендует на участие в премьер-лиге).
Первенство России
Олимп — ФНЛ
14-й тур
«Алания» (Владикавказ) — «Волгарь» (Астрахань) — 2:0 (1:0)
Голы: Магомедов, 29 (1:0). Машуков, 67 (2:0).
«Алания»: Солдатенко, Кочиев, Бутаев, Засеев, Шавлохов, Качмазов, Магомедов (Д.Кобесов, 76), Хугаев (Кокоев, 84), Гурциев (Зураев, 90), Машуков (Малоян, 83), Хубулов (Хосонов, 62).
«Волгарь»: Антипин, Журавлев, Козлов, Ведерников (Корнюшин, 88), Локтионов, Мендель (Емельянов, 78), Болонин (Сергеев, 75), Павлишин, Зенин (Бердников, 62), Воробьев, Гасилин (Бутенко, 46).
Предупреждения: Павлишин, 10. Воробьев, 22. Мендель, 38. Журавлев, 53. Шавлохов, 61. Д.Кобесов, 80. Хосонов, 86.
Удаление: Шавлохов, 90+3.
Судья: Низовцев (Нижний Новгород).
9 октября. Владикавказ. Стадион «Республиканский стадион Спартак».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2020-2021/