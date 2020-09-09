«Алания» переиграла «Иртыш» и одержала четвертую победу подряд

«Алания» одержала четвертую победу подряд в чемпионате Олимп ФНЛ. На этот раз команда из Владикавказа переиграла на выезде «Иртыш» — 2:0.

Олимп — ФНЛ

8-й тур

«Иртыш» (Омск) — «Алания» (Владикавказ) — 0:2 (0:1)

Голы: Гурциев, 16 (0:1). Машуков, 86 (0:2).

«Иртыш» (Омск): Еременко, Шакуро, Рукас, Крикуненко, Шлеермахер (Кербс, 71), Подоксенов, Стеклов (Морозов, 59), Киселев, Кротов (Донсков, 71), Третьяков, Гордиенко.

«Алания» (Владикавказ): Солдатенко, Кокоев (Хосонов, 61), Бутаев, Багаев, Кочиев, Засеев, Цараев (Кобесов, 54), Хабалов, Магомедов (Суанов, 89), Малоян (Машуков, 12), Гурциев (Хубулов, 68).

Предупреждения: Кокоев, 25. Стеклов, 43. Подоксенов, 72. Багаев, 81.

Судья: Матюнин (Москва).

9 сентября. Домодедово. Стадион «Авангард».