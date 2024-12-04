«Алания» организовала во Владикавказе массовый просмотр местных футболистов

«Алания» проводит во Владикавказе массовый просмотр местных футболистов и выпускников-осетин различных академий, сообщает Legalbet.

По информации источника, на просмотре, организованном клубом первой лиги, находится около 70-80 игроков.

После 21 тура в первой лиге «Алания» в 18 очками занимает 17-е место в турнирной таблице.