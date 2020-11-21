«Алания» обыграла «Оренбург», «Чайка» уступила «Текстильщику»
В матче 23-го тура «Алания» дома обыграла «Оренбург» (2:1). Команда из Владикавказа набрала 42 очка и занимает пятое место. У «Оренбурга» 47 очков и четвертая позиция.
«Текстильщик» со счетом 3:1 на выезде победил «Чайку». Команда набрала 28 очков и идет 14-й. У «Чайки» 32 очка и 12-е место.
Олимп-ФНЛ
23-й тур
«Алания» (Владикавказ) — «Оренбург» — 2:1 (0:0)
Голы: Сиваков, 51 (0:1). Хадарцев, 67 — с пенальти (1:1). Хадарцев, 89 (2:1).
«Алания»: Солдатенко, Кочиев, Засеев, Качмазов, Шавлохов, Магомедов (Дзахов, 85), Хосонов (Машуков, 74), Хабалов, Хугаев (Д.Кобесов, 85), Цараев (Хадарцев, 46), Гиоргобиани (Гурциев, 59).
«Оренбург»: Климович, Мамин, С.Козлов (Фамейе, 90+1), Сиваков, Эктов, Капленко, Аюпов, Скворцов (Шкофлек, 78), А.В.Козлов (Юсупов, 89), Прудников (Насыров, 61), Чуканов (Ткачук, 68).
Предупреждения: Скворцов, 20. Мамин, 39. Кочиев, 50. Шавлохов, 53. Сиваков, 66. Насыров, 72. Качмазов, 82.
Судья: Сельдяков (Балашиха).
21 ноября. Владикавказ. Стадион «Республиканский стадион Спартак».
«Чайка» (Песчанокопское) — «Текстильщик» (Иваново) — 1:3 (1:1)
Голы: Хайруллов, 39 — в свои ворота (0:1). Умаев, 45+1 (1:1). Батов, 79 (1:2). Аппаев, 90+1 — с пенальти (1:3).
«Чайка»: Филиппов, Хозин, Пискунов (Глушков, 89), Хайруллов, Бычков, Безденежных (Алейников, 64), Леонтьев (Карташов, 83), Володкин (Чочиев, 77), Савичев, Умаев, Кулишев (Гогличидзе, 57).
«Текстильщик»: Смирнов, Фомин, Морозов (Губочкин, 45+1), Обивалин, Макушкин, Мнацаканян (Сысуев, 68), Маричев, Батов (Сидоров, 80), Горюшкин, Аппаев, Альшанский (Бачинский, 66).
Предупреждения: Обивалин, 25. Фомин, 72. Горюшкин, 89.
Судья: Панин (Дмитров).
21 ноября. Песчанокопское. Стадион «им. И.П. Чайки»
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю