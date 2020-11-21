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«Алания» обыграла «Оренбург», «Чайка» уступила «Текстильщику»

16:55
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В матче 23-го тура «Алания» дома обыграла «Оренбург» (2:1). Команда из Владикавказа набрала 42 очка и занимает пятое место. У «Оренбурга» 47 очков и четвертая позиция.

«Текстильщик» со счетом 3:1 на выезде победил «Чайку». Команда набрала 28 очков и идет 14-й. У «Чайки» 32 очка и 12-е место.

Олимп-ФНЛ

23-й тур

«Алания» (Владикавказ) — «Оренбург» — 2:1 (0:0)

Голы: Сиваков, 51 (0:1). Хадарцев, 67 — с пенальти (1:1). Хадарцев, 89 (2:1).

«Алания»: Солдатенко, Кочиев, Засеев, Качмазов, Шавлохов, Магомедов (Дзахов, 85), Хосонов (Машуков, 74), Хабалов, Хугаев (Д.Кобесов, 85), Цараев (Хадарцев, 46), Гиоргобиани (Гурциев, 59).

«Оренбург»: Климович, Мамин, С.Козлов (Фамейе, 90+1), Сиваков, Эктов, Капленко, Аюпов, Скворцов (Шкофлек, 78), А.В.Козлов (Юсупов, 89), Прудников (Насыров, 61), Чуканов (Ткачук, 68).

Предупреждения: Скворцов, 20. Мамин, 39. Кочиев, 50. Шавлохов, 53. Сиваков, 66. Насыров, 72. Качмазов, 82.

Судья: Сельдяков (Балашиха).

21 ноября. Владикавказ. Стадион «Республиканский стадион Спартак».

«Чайка» (Песчанокопское) — «Текстильщик» (Иваново) — 1:3 (1:1)

Голы: Хайруллов, 39 — в свои ворота (0:1). Умаев, 45+1 (1:1). Батов, 79 (1:2). Аппаев, 90+1 — с пенальти (1:3).

«Чайка»: Филиппов, Хозин, Пискунов (Глушков, 89), Хайруллов, Бычков, Безденежных (Алейников, 64), Леонтьев (Карташов, 83), Володкин (Чочиев, 77), Савичев, Умаев, Кулишев (Гогличидзе, 57).

«Текстильщик»: Смирнов, Фомин, Морозов (Губочкин, 45+1), Обивалин, Макушкин, Мнацаканян (Сысуев, 68), Маричев, Батов (Сидоров, 80), Горюшкин, Аппаев, Альшанский (Бачинский, 66).

Предупреждения: Обивалин, 25. Фомин, 72. Горюшкин, 89.

Судья: Панин (Дмитров).

21 ноября. Песчанокопское. Стадион «им. И.П. Чайки»

Олимп - ФНЛ: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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