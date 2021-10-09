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«Алания» обыграла «Оренбург», «Торпедо» и КАМАЗ сыграли вничью

19:00
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«Алания» обыграла «Оренбург» в матче 16-го тура ОЛИМП-ФНЛ. Встреча завершилась со счетом 1:0.

В других матчах «Торпедо» и КАМАЗ сыграли вничью (1:1), а «Нефтехимик» победил «Кубань» (2:0).

ФНЛ

16-й тур

«Алания» (Владикавказ) — «Оренбург» — 1:0 (0:0)

Гол: Гиоргобиани, 77.

«Алания» (Владикавказ): Солдатенко, Шавлохов (Кочиев, 71), Багаев, Бутаев, Сосранов, Хугаев (Засеев, 60), Магомедов (Гурциев, 60), Хосонов, Дав.Кобесов (Эльдарушев, 78), Машуков (Хадарцев, 71), Гиоргобиани.

«Оренбург»: Гошев, Сиваков, Малых, Ойеволе, Аюпов, Ковалев, Эктов, Титков, Капленко, Корян (Бреев, 71), Сычевой.

Предупреждения: Шавлохов, 2. Багаев, 8. Корян, 33. Дав.Кобесов, 37. Малых, 37. Ковалев, 45. Хосонов, 45+2. Эльдарушев, 80.

Судья: Сухой (Люберцы).

9 октября. Грозный. Стадион им. Билимханова.

«Торпедо» (Москва) — КАМАЗ (Набережные Челны) — 1:1 (0:0)

Голы: Померко, 66 (1:0). Тесленко, 68 (1:1).

«Торпедо» (Москва): Ботнарь, Кожемякин, Шумских, Евдокимов, Темников, Нетфуллин, Померко, Енин (Рязанцев, 72), Султонов (Адаев, 85), Лебеденко, Калмыков.

КАМАЗ (Набережные Челны): Баклов, Тесленко, Хомуха, Морозов (Абазов, 89), Аюкин (Казимир, 88), Магомадов, Бевеев (Мусаев, 69), Свежов, Калугин, Гаглоев (Игнатенко, 89), Янушковский (Османов, 80).

Предупреждения: Померко, 16. Нетфуллин, 28. Енин, 35. Аюкин, 48. Шумских, 54. Темников, 57. Бевеев, 63. Свежов, 79.

Удаления: Темников, 73. Калмыков, 78. Свежов, 81.

Судья: Стрельцов (Ростов-на-Дону).

9 октября. Москва. Стадион «Лужники. Спортивный городок».

«Кубань» (Краснодар) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 0:2 (0:0)

Голы: Хубаев, 79 (0:1). Емельянов, 90+5 (0:2).

«Кубань» (Краснодар): Климович, Рыбин, Грицаенко, Таказов, Гапон (Нк.Гиголаев, 23), Гурфов, Алейников (Сушич, 74), Сидоров, Петров, Климов, Саркисов (Козлов, 68).

«Нефтехимик» (Нижнекамск): Голубев, Котов, Ширяев, Шоркин, Бердников, Талалай (Дворецков, 73), Москвичев, Юшин, Емельянов, Денисов (Хубаев, 61), Уридия (Котик, 89).

Предупреждение: Нк.Гиголаев, 31.

Удаление: Сидоров, 75.

Судья: Силантьев (Самара).

9 октября. Краснодар. Стадион «Кубань».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
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Финляндия 1
Украина 2
2-й тайм

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26%

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22%

2.34

Обе забьют - да

15%

2.15
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Россия U21 1
Сев. Ирландия U21 0
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Екатерина Савостина все материалы автора
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