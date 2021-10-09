«Алания» обыграла «Оренбург», «Торпедо» и КАМАЗ сыграли вничью
«Алания» обыграла «Оренбург» в матче 16-го тура ОЛИМП-ФНЛ. Встреча завершилась со счетом 1:0.
В других матчах «Торпедо» и КАМАЗ сыграли вничью (1:1), а «Нефтехимик» победил «Кубань» (2:0).
ФНЛ
16-й тур
«Алания» (Владикавказ) — «Оренбург» — 1:0 (0:0)
Гол: Гиоргобиани, 77.
«Алания» (Владикавказ): Солдатенко, Шавлохов (Кочиев, 71), Багаев, Бутаев, Сосранов, Хугаев (Засеев, 60), Магомедов (Гурциев, 60), Хосонов, Дав.Кобесов (Эльдарушев, 78), Машуков (Хадарцев, 71), Гиоргобиани.
«Оренбург»: Гошев, Сиваков, Малых, Ойеволе, Аюпов, Ковалев, Эктов, Титков, Капленко, Корян (Бреев, 71), Сычевой.
Предупреждения: Шавлохов, 2. Багаев, 8. Корян, 33. Дав.Кобесов, 37. Малых, 37. Ковалев, 45. Хосонов, 45+2. Эльдарушев, 80.
Судья: Сухой (Люберцы).
9 октября. Грозный. Стадион им. Билимханова.
«Торпедо» (Москва) — КАМАЗ (Набережные Челны) — 1:1 (0:0)
Голы: Померко, 66 (1:0). Тесленко, 68 (1:1).
«Торпедо» (Москва): Ботнарь, Кожемякин, Шумских, Евдокимов, Темников, Нетфуллин, Померко, Енин (Рязанцев, 72), Султонов (Адаев, 85), Лебеденко, Калмыков.
КАМАЗ (Набережные Челны): Баклов, Тесленко, Хомуха, Морозов (Абазов, 89), Аюкин (Казимир, 88), Магомадов, Бевеев (Мусаев, 69), Свежов, Калугин, Гаглоев (Игнатенко, 89), Янушковский (Османов, 80).
Предупреждения: Померко, 16. Нетфуллин, 28. Енин, 35. Аюкин, 48. Шумских, 54. Темников, 57. Бевеев, 63. Свежов, 79.
Удаления: Темников, 73. Калмыков, 78. Свежов, 81.
Судья: Стрельцов (Ростов-на-Дону).
9 октября. Москва. Стадион «Лужники. Спортивный городок».
«Кубань» (Краснодар) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 0:2 (0:0)
Голы: Хубаев, 79 (0:1). Емельянов, 90+5 (0:2).
«Кубань» (Краснодар): Климович, Рыбин, Грицаенко, Таказов, Гапон (Нк.Гиголаев, 23), Гурфов, Алейников (Сушич, 74), Сидоров, Петров, Климов, Саркисов (Козлов, 68).
«Нефтехимик» (Нижнекамск): Голубев, Котов, Ширяев, Шоркин, Бердников, Талалай (Дворецков, 73), Москвичев, Юшин, Емельянов, Денисов (Хубаев, 61), Уридия (Котик, 89).
Предупреждение: Нк.Гиголаев, 31.
Удаление: Сидоров, 75.
Судья: Силантьев (Самара).
9 октября. Краснодар. Стадион «Кубань».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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