«Алания» обыграла «Спартак-2», «Торпедо» уступило «Нижнему Новгороду»
Состоялись матчи 11-го тура Олимп-ФНЛ.
«Факел» и «Томь» разошлись миром (0:0). «Алания» обыграла «Спартак-2» (2:1). «Велес» победил «СКА-Хабаровск» (1:0). «Торпедо» дома уступило «Нижнему Новгороду» (0:2).
Олимп-ФНЛ
11-й тур
«Факел» (Воронеж) — «Томь» (Томск) — 0:0
«Факел»: Саутин, Почивалин, Смирнов (Первушин, 84), Брызгалов, Дашаев, Соловьев, Мастерной, Дроздов, Никитин, Земсков (Мазуров, 81), Григорьев (Петрусев, 35. Разборов, 89).
«Томь»: Арапов, Каленкович, Синяк (Иванов, 89), Зуев, Бугриев, Киреенко (Андреев, 86), Текучев (Ахъядов, 74), Шалаев, Талалай, Поярков, Каменщиков (Долгов, 82).
Предупреждения: Земсков, 38. Бугриев, 45. Брызгалов, 68.
Удаление: Брызгалов, 72.
Судья: Фролов (Москва).
23 сентября. Воронеж. Стадион «Центральный стадион профсоюзов».
«Алания» (Владикавказ) — «Спартак-2» (Москва) — 2:1 (1:0)
Голы: Магомедов, 37 (1:0). Гурциев, 58 (2:0). Дьяков, 71 — с пенальти (2:1).
«Алания»: Солдатенко, Бутаев, Кочиев, Кокоев (Хугаев, 74), Засеев, Шавлохов, Магомедов (Хадарцев, 61), Хосонов (Цараев, 86), Хабалов (Качмазов, 69), Машуков, Суанов (Гурциев, 52).
«Спартак-2»: Поплевченков, Воропаев (Осмоловский, 82), Петрунин, Баду (Кожедуб, 68), Дьяков, Рассказов, Данилин (Муминов, 46), Игнатов, Бакалюк (Лайкин, 69), Денисов, Оганесян.
Предупреждения: Засеев, 70. Шавлохов, 84.
Судья: Соколов (Воронеж).
23 сентября. Владикавказ. Стадион «Республиканский стадион Спартак».
«Велес» (Москва) — «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — 1:0 (0:0)
Гол: А.Максименко, 71.
«Велес»: Косаревский, Вакулич, Малания, Ботака-Иобома, Кахидзе, Гаракоев (Стефанович, 73), Родионов (А.Максименко, 66), Фищенко, Галоян (Кирсанов, 78), Осипов, Алиев (Коваленко, 73).
«СКА-Хабаровск»: Обухов, Труфанов (А.Максименко, 82), Мануйлов, Суслов, Грачев, Иванков (Кенесов, 77), Оанча (Горулев, 73), Никифоров (Большаков, 86), Гаджимурадов, Брагин, Базелюк.
Предупреждения: Грачев, 26. Труфанов, 31. Мануйлов, 51. Вакулич, 57. Алиев, 63.
Судья: Чистяков (Азов).
23 сентября. Домодедово. Стадион «Авангард».
«Торпедо» (Москва) — «Нижний Новгород» — 0:2 (0:0)
Голы: Султонов, 47 (0:1). Сулейманов, 76 (0:2).
«Торпедо» : Конюхов, Шоркин, Евдокимов, Самсонов, Берковский (Прошляков, 83), Адаев, Рязанцев (Кертанов, 67), Гордюшенко (Лебеденко, 46), Нетфуллин, Елисеев (Магаль, 55), Калмыков.
«Нижний Новгород»: Анисимов, Гоцук, Маляров, Темников (Осинов, 85), Шумских, Эдиев, Сапета, Султонов (Комолов, 72), Шарипов (Гащенков, 89), Попов (Ставпец, 87), Сулейманов (Горбунов, 90+3).
Предупреждения: Шоркин, 21. Евдокимов, 34. Елисеев, 52. Рязанцев, 57. Адаев, 59. Сулейманов, 61. Султонов, 65. Калмыков, 66. Осинов, 90+1.
Удаление: Калмыков, 90+3.
Судья: Сиденков (Санкт-Петербург).
23 сентября. Москва. Стадион «Лужники. Спортивный городок».