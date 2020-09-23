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«Алания» обыграла «Спартак-2», «Торпедо» уступило «Нижнему Новгороду»

21:25

Состоялись матчи 11-го тура Олимп-ФНЛ.

«Факел» и «Томь» разошлись миром (0:0). «Алания» обыграла «Спартак-2» (2:1). «Велес» победил «СКА-Хабаровск» (1:0). «Торпедо» дома уступило «Нижнему Новгороду» (0:2).

Олимп-ФНЛ

11-й тур

«Факел» (Воронеж) — «Томь» (Томск) — 0:0

«Факел»: Саутин, Почивалин, Смирнов (Первушин, 84), Брызгалов, Дашаев, Соловьев, Мастерной, Дроздов, Никитин, Земсков (Мазуров, 81), Григорьев (Петрусев, 35. Разборов, 89).

«Томь»: Арапов, Каленкович, Синяк (Иванов, 89), Зуев, Бугриев, Киреенко (Андреев, 86), Текучев (Ахъядов, 74), Шалаев, Талалай, Поярков, Каменщиков (Долгов, 82).

Предупреждения: Земсков, 38. Бугриев, 45. Брызгалов, 68.

Удаление: Брызгалов, 72.

Судья: Фролов (Москва).

23 сентября. Воронеж. Стадион «Центральный стадион профсоюзов».

«Алания» (Владикавказ) — «Спартак-2» (Москва) — 2:1 (1:0)

Голы: Магомедов, 37 (1:0). Гурциев, 58 (2:0). Дьяков, 71 — с пенальти (2:1).

«Алания»: Солдатенко, Бутаев, Кочиев, Кокоев (Хугаев, 74), Засеев, Шавлохов, Магомедов (Хадарцев, 61), Хосонов (Цараев, 86), Хабалов (Качмазов, 69), Машуков, Суанов (Гурциев, 52).

«Спартак-2»: Поплевченков, Воропаев (Осмоловский, 82), Петрунин, Баду (Кожедуб, 68), Дьяков, Рассказов, Данилин (Муминов, 46), Игнатов, Бакалюк (Лайкин, 69), Денисов, Оганесян.

Предупреждения: Засеев, 70. Шавлохов, 84.

Судья: Соколов (Воронеж).

23 сентября. Владикавказ. Стадион «Республиканский стадион Спартак».

«Велес» (Москва) — «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — 1:0 (0:0)

Гол: А.Максименко, 71.

«Велес»: Косаревский, Вакулич, Малания, Ботака-Иобома, Кахидзе, Гаракоев (Стефанович, 73), Родионов (А.Максименко, 66), Фищенко, Галоян (Кирсанов, 78), Осипов, Алиев (Коваленко, 73).

«СКА-Хабаровск»: Обухов, Труфанов (А.Максименко, 82), Мануйлов, Суслов, Грачев, Иванков (Кенесов, 77), Оанча (Горулев, 73), Никифоров (Большаков, 86), Гаджимурадов, Брагин, Базелюк.

Предупреждения: Грачев, 26. Труфанов, 31. Мануйлов, 51. Вакулич, 57. Алиев, 63.

Судья: Чистяков (Азов).

23 сентября. Домодедово. Стадион «Авангард».

«Торпедо» (Москва) — «Нижний Новгород» — 0:2 (0:0)

Голы: Султонов, 47 (0:1). Сулейманов, 76 (0:2).

«Торпедо» : Конюхов, Шоркин, Евдокимов, Самсонов, Берковский (Прошляков, 83), Адаев, Рязанцев (Кертанов, 67), Гордюшенко (Лебеденко, 46), Нетфуллин, Елисеев (Магаль, 55), Калмыков.

«Нижний Новгород»: Анисимов, Гоцук, Маляров, Темников (Осинов, 85), Шумских, Эдиев, Сапета, Султонов (Комолов, 72), Шарипов (Гащенков, 89), Попов (Ставпец, 87), Сулейманов (Горбунов, 90+3).

Предупреждения: Шоркин, 21. Евдокимов, 34. Елисеев, 52. Рязанцев, 57. Адаев, 59. Сулейманов, 61. Султонов, 65. Калмыков, 66. Осинов, 90+1.

Удаление: Калмыков, 90+3.

Судья: Сиденков (Санкт-Петербург).

23 сентября. Москва. Стадион «Лужники. Спортивный городок».

Олимп - ФНЛ: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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