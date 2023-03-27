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Сегодня, 17:43

«Алания» объявила о расторжении контракта с Тедеевым

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Тренер «Алании» Заур Тедеев покидает клуб, сообщает пресс-служба владикавказцев.

Контракт со специалистом расторгнут по соглашению сторон. Он возглавлял «Аланию» с лета прошлого года. Комана провела под его руководством 25 матчей, в которых одержала 13 побед, 7 раз сыграла вничью и уступила в 5 встречах.

22 марта владикавказцы объявили о назначении Олега Василенко новым главным тренером клуба. После 24 туров «Алания» с 41 очком занимает четвертое место в турнирной таблице первой лиги.

Источник: https://t.me/fcalania/7550
Футбол
ФК Алания (Владикавказ)
Заур Тедеев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Балтика 24 14 9 1 45-22 51
2
 Рубин 24 12 9 3 38-23 45
3
 Енисей 24 11 9 4 33-24 42
4
 Алания 24 11 8 5 39-26 41
5
 Арсенал 24 10 6 8 32-30 36
6
 Шинник 24 10 5 9 29-26 35
7
 Волгарь 24 9 8 7 26-23 35
8
 СКА-Хаб. 24 9 7 8 38-28 34
9
 КАМАЗ 24 8 9 7 27-24 33
10
 Динамо Мх 24 8 9 7 17-18 33
11
 Родина 24 8 7 9 26-29 31
12
 Акрон 24 6 12 6 24-26 30
13
 Нефтехимик 24 7 8 9 20-24 29
14
 Велес 24 7 3 14 23-39 24
15
 Кубань 24 6 6 12 24-28 24
16
 Уфа 24 5 6 13 22-34 21
17
 Волга 24 4 8 12 17-31 20
18
 Краснодар-2 24 4 5 15 16-41 17
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
2.04 00:00
Динамо Мх – Балтика
 - : -
2.04 00:00
Уфа – СКА-Хаб.
 - : -
2.04 00:00
Енисей – Краснодар-2
 - : -
2.04 00:00
КАМАЗ – Алания
 - : -
2.04 00:00
Нефтехимик – Арсенал
 - : -
2.04 00:00
Кубань – Шинник
 - : -
2.04 00:00
Родина – Акрон
 - : -
2.04 00:00
Рубин – Велес
 - : -
2.04 00:00
Волга – Волгарь
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Г
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 12
Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Рубин

 9
Нури Абдоков

Нури Абдоков

Кубань

 9
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 11
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 8
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 7
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 22 1 2
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 22 1 1
Младен Кашчелан

Младен Кашчелан

Балтика

 18 1 6
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