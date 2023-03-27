«Алания» объявила о расторжении контракта с Тедеевым
Тренер «Алании» Заур Тедеев покидает клуб, сообщает пресс-служба владикавказцев.
Контракт со специалистом расторгнут по соглашению сторон. Он возглавлял «Аланию» с лета прошлого года. Комана провела под его руководством 25 матчей, в которых одержала 13 побед, 7 раз сыграла вничью и уступила в 5 встречах.
22 марта владикавказцы объявили о назначении Олега Василенко новым главным тренером клуба. После 24 туров «Алания» с 41 очком занимает четвертое место в турнирной таблице первой лиги.
Источник: https://t.me/fcalania/7550
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|
3
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|11
|9
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|
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|
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|
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|9
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|
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|12
|6
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|30
|
13
|Нефтехимик
|24
|7
|8
|9
|20-24
|29
|
14
|Велес
|24
|7
|3
|14
|23-39
|24
|
15
|Кубань
|24
|6
|6
|12
|24-28
|24
|
16
|Уфа
|24
|5
|6
|13
|22-34
|21
|
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|Волга
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|4
|8
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|2.04
|00:00
|
Динамо Мх – Балтика
|- : -
|2.04
|00:00
|
Уфа – СКА-Хаб.
|- : -
|2.04
|00:00
|
Енисей – Краснодар-2
|- : -
|2.04
|00:00
|
КАМАЗ – Алания
|- : -
|2.04
|00:00
|
Нефтехимик – Арсенал
|- : -
|2.04
|00:00
|
Кубань – Шинник
|- : -
|2.04
|00:00
|
Родина – Акрон
|- : -
|2.04
|00:00
|
Рубин – Велес
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|2.04
|00:00
|
Волга – Волгарь
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|12
|
|
Виталий Лисакович
Рубин
|9
|
|
Нури Абдоков
Кубань
|9
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|11
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|8
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|7
|И
|К
|Ж
|
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|1
|2
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Марат Бокоев
Велес
|22
|1
|1
|
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Балтика
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|1
|6
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