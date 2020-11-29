Лидер ФНЛ «Нижний Новгород» потерял очки с «Аланией»

«Нижний Новгород» сыграл вничью с «Аланией» в 25-м туре Олимп-ФНЛ — 0:0. Несмотря на потерю очков, нижегородцы сохранили лидерство в турнирной таблице, опережая на 5 очков «Оренбург».

«Алания» поднялась в таблице на пятое место, сократив отставание от зоны плей-офф до 6 очков.

В других играх «Чертаново» одолел «Нефтехимик» (1:0), брянское «Динамо» — «Томь» (1:0) а «Факел» разгромил «СКА-Хабаровск» (3:0).

Первенство России

Олимп — ФНЛ

25-й тур

«Алания» (Владикавказ) — «Нижний Новгород» — 0:0

«Алания»: Солдатенко, Кочиев, Бутаев, Засеев, Багаев, Качмазов, Магомедов, Хосонов (Д.Кобесов, 79), Хабалов (Гурциев, 64), Хугаев (Хубулов, 90), Хадарцев (Машуков, 79).

«Нижний Новгород»: Смирнов, Каккоев, Гоцук, Темников (Зуйков, 90+1), Эдиев, Шумских, Калинский (Ставпец, 79), Султонов (Шарипов, 61), Гащенков (Комолов, 60), Попов, Галаджан (Сулейманов, 67).

Предупреждения: Гоцук, 29. Гащенков, 32. Калинский, 37. Шумских, 45+1. Хадарцев, 76. Эдиев, 77. Шарипов, 81. Качмазов, 88. Гурциев, 90.

Судья: Москалев (Воронеж).

29 ноября. Владикавказ. Стадион «Республиканский стадион Спартак».

«Факел» (Воронеж) — «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — 3:0 (3:0)

Голы: Смирнов, 23 (1:0). Дмитриев, 33 (2:0). Разборов, 45 (3:0).

«Факел»: Саутин, Пейчинович, Брызгалов, Смирнов, Дмитриев (Дроздов, 90+1), Замалиев (Седов, 87), Никитин (Мазуров, 46), Акбашев, Мастерной, Разборов (Почивалин, 80), Григорьев (Петрусев, 89).

«СКА-Хабаровск»: Обухов, Илик (Большаков, 46), Грачев, Мануйлов, Труфанов (Матвийчук, 46), Безлихотнов, Малеев (Булия, 74), Квеквескири (Рета, 63), Мартусевич, Барков, Базелюк (Брагин, 63).

Предупреждения: Мартусевич, 14. Никитин, 25. Квеквескири, 27. Труфанов, 37. Барков, 74. Григорьев, 80. Мазуров, 87. Дроздов, 90+1. Мануйлов, 90+1.

Судья: Фролов (Москва).

29 ноября. Воронеж. Стадион «Центральный стадион профсоюзов».

«Чертаново» (Москва) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 1:0 (0:0)

Гол: Соколов, 89.

«Чертаново»: Абаев, Молодняков, Бартасевич, Гудков, Надольский (Ляхов, 90+4), Сулейманов (Левин, 90+4), Тюменцев, Герчиков, Молтенинов (Канищев, 83), Пиняев (Соколов, 72), Завезен.

«Нефтехимик»: Голубев, Канаев, Кайков, Лелюкаев, Первушин (Кубышкин, 90+4), Потапов, Уридия, Хубаев (Котик, 46. Давлатов, 69), Кленкин (Артемчук, 90+4), Шадрин (Семенов, 62), Петров.

Предупреждения: Кайков, 36. Тюменцев, 50. Потапов, 90+3.

Удаление: Кайков, 60 (неспорт. повед., вторая ж.к.).

Судья: Жабченко (Краснодар).

29 ноября. Москва. Стадион «Лужники. Спортивный городок».

Олимп — ФНЛ

25-й тур

«Динамо» (Брянск) — «Томь» (Томск) — 1:0 (1:0)

Гол: Сорокин, 28.

«Динамо»: Кузнецов, Сапаев (Крючков, 62), Хайманов, Васильев, Першин (Агуреев, 46), Валикаев (Сорокин, 21. Луппа, 90+2), Мараев (Пикатов, 60), Каретник, Дрогунов, Вотинов, Укомский.

«Томь»: Арапов, Денисов, Синяк, Зуев, Лапшов, Андреев (Казанков, 53), Баляйкин, Талалай, Осучукву, Эннин, Давыдов (Дмитриев, 76).

Предупреждения: Каретник, 9. Талалай, 17. Баляйкин, 26. Агуреев, 47. Мараев, 57. Эннин, 70. Сорокин, 72.

Удаление: Баляйкин, 78 (срыв атаки, вторая ж.к.).

Судья: Турбин (Дмитров).

29 ноября. Брянск. Стадион «Динамо».