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Сегодня, 12:40

«Алания» — «Ленинградец»: видеообзор матча Мелбет-Первой лиги

Галина Глазко
редактор интернет отдела
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В Сети опубликовали видеообзор матча 14-го тура Мелбет-Первой лиги, где «Алания» на своем поле обыграла «Ленинградец» (1:0). Единственный гол забил Вячеслав Кротов.

«Алания» (28 очков) вернулась на первое место в ФНЛ. «Ленинградец» (14) идет на 16-й строчке в турнирной таблице первой лиги.

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Первая лига
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Ленинградец
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Алания 14 8 4 2 17-11 28
2
 Динамо Мх 14 8 3 3 15-6 27
3
 Акрон 14 7 3 4 17-9 24
4
 Химки 14 7 3 4 18-14 24
5
 Тюмень 14 6 5 3 19-13 23
6
 Шинник 14 6 2 6 17-20 20
7
 КАМАЗ 14 5 4 5 13-11 19
8
 СКА-Хаб. 14 5 4 5 16-15 19
9
 Сокол 14 5 4 5 14-21 19
10
 Арсенал 14 4 7 3 14-13 19
11
 Торпедо 14 5 3 6 13-15 18
12
 Родина 14 4 5 5 19-17 17
13
 Черноморец 14 3 8 3 14-14 17
14
 Нефтехимик 14 4 4 6 12-16 16
15
 Енисей 14 4 3 7 17-18 15
16
 Ленинградец 14 3 5 6 10-16 14
17
 Кубань 14 3 3 8 9-16 12
18
 Волгарь 14 1 6 7 11-20 9
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
22.10 00:00
Енисей – Сокол
 - : -
22.10 00:00
КАМАЗ – Химки
 - : -
22.10 16:00
Волгарь – Алания
 - : -
22.10 17:00
Черноморец – Тюмень
 - : -
22.10 18:00
Арсенал – Кубань
 - : -
22.10 18:00
Ленинградец – Нефтехимик
 - : -
22.10 19:30
Торпедо – СКА-Хаб.
 - : -
23.10 16:30
Акрон – Шинник
 - : -
23.10 19:30
Родина – Динамо Мх
 - : -
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Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 8
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 7
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 6
П
Артем Малахов

Артем Малахов

Шинник

 4
Самину Квари Абдуллахи

Самину Квари Абдуллахи

Динамо

 3
Владислав Галкин

Владислав Галкин

Акрон

 3
И К Ж
Алексей Гречкин

Алексей Гречкин

Черноморец Н

 13 1 2
Евгений Ставер

Евгений Ставер

Енисей

 14 1 2
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 10 1 1
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