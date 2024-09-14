«КАМАЗ» победил «Аланию» в гостевом матче первой лиги

«КАМАЗ» в гостевом матче 10-го тура Мелбет-Первой лиги добился победы над владикавказской «Аланией» со счетом 2:0.

Голы забили Давид Караев и Александр Дерюгин.

«КАМАЗ» поднялся на 12-е место в таблице, набрав 11 очков. «Алания» идет на 15-й строчке с девятью баллами.

В следующем матче команда из Набережных Челнов примет «Урал», а «Алания» встретится на выезде с «Нефтехимиком». Обе игры пройдут 21 сентября.