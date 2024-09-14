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Сегодня, 18:51

«КАМАЗ» победил «Аланию» в гостевом матче первой лиги

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«КАМАЗ» в гостевом матче 10-го тура Мелбет-Первой лиги добился победы над владикавказской «Аланией» со счетом 2:0.

Голы забили Давид Караев и Александр Дерюгин.

«КАМАЗ» поднялся на 12-е место в таблице, набрав 11 очков. «Алания» идет на 15-й строчке с девятью баллами.

В следующем матче команда из Набережных Челнов примет «Урал», а «Алания» встретится на выезде с «Нефтехимиком». Обе игры пройдут 21 сентября.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 10-й тур
14 сент, 17:00. им. Билимханова (Грозный)
Алания
0:2
КАМАЗ

Футбол
Первая лига
ФК Алания (Владикавказ)
ФК КАМАЗ
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 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 9 5 4 0 9-4 19
2
 Урал 9 5 3 1 15-7 18
3
 Торпедо 9 4 5 0 14-7 17
4
 Балтика 9 4 4 1 10-7 16
5
 Сочи 9 4 2 3 14-11 14
6
 Родина 9 3 5 1 10-7 14
7
 Чайка 9 3 4 2 12-8 13
8
 Ротор 9 3 4 2 8-6 13
9
 Нефтехимик 9 3 3 3 9-10 12
10
 Енисей 9 4 0 5 7-9 12
11
 КАМАЗ 10 3 2 5 8-7 11
12
 Сокол 9 2 5 2 6-7 11
13
 Черноморец 9 3 2 4 11-13 11
14
 Алания 10 2 3 5 6-9 9
15
 Шинник 9 2 3 4 4-7 9
16
 СКА-Хаб. 9 2 2 5 5-15 8
17
 Уфа 9 1 3 5 8-14 6
18
 Тюмень 9 1 2 6 6-14 5
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
14.09 17:00
Алания – КАМАЗ
 0 : 2
14.09 18:00
Черноморец – Енисей
 - : -
14.09 19:00
Сочи – Ротор
 - : -
15.09 12:00
Уфа – Родина
 - : -
15.09 15:00
СКА-Хаб. – Нефтехимик
 - : -
15.09 15:00
Тюмень – Сокол
 - : -
15.09 18:00
Чайка – Шинник
 - : -
16.09 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
16.09 19:30
Торпедо – Балтика
 - : -
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ЖК
Г
Александр Юшин

Александр Юшин

Родина

 5
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 4
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Сочи

 3
П
Андрей Егорычев

Андрей Егорычев

Урал

 4
Сауль Гуарирапа

Сауль Гуарирапа

Сочи

 3
Владислав Руденко

Владислав Руденко

Чайка

 3
И К Ж
Давид Шавлохов

Давид Шавлохов

Тюмень

 8 1 2
Михаил Мальцев

Михаил Мальцев

Ротор

 7 1 1
Никита Капленко

Никита Капленко

Сокол

 5 1 0
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