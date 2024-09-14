«КАМАЗ» победил «Аланию» в гостевом матче первой лиги
«КАМАЗ» в гостевом матче 10-го тура Мелбет-Первой лиги добился победы над владикавказской «Аланией» со счетом 2:0.
Голы забили Давид Караев и Александр Дерюгин.
«КАМАЗ» поднялся на 12-е место в таблице, набрав 11 очков. «Алания» идет на 15-й строчке с девятью баллами.
В следующем матче команда из Набережных Челнов примет «Урал», а «Алания» встретится на выезде с «Нефтехимиком». Обе игры пройдут 21 сентября.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|9
|5
|4
|0
|9-4
|19
|
2
|Урал
|9
|5
|3
|1
|15-7
|18
|
3
|Торпедо
|9
|4
|5
|0
|14-7
|17
|
4
|Балтика
|9
|4
|4
|1
|10-7
|16
|
5
|Сочи
|9
|4
|2
|3
|14-11
|14
|
6
|Родина
|9
|3
|5
|1
|10-7
|14
|
7
|Чайка
|9
|3
|4
|2
|12-8
|13
|
8
|Ротор
|9
|3
|4
|2
|8-6
|13
|
9
|Нефтехимик
|9
|3
|3
|3
|9-10
|12
|
10
|Енисей
|9
|4
|0
|5
|7-9
|12
|
11
|КАМАЗ
|10
|3
|2
|5
|8-7
|11
|
12
|Сокол
|9
|2
|5
|2
|6-7
|11
|
13
|Черноморец
|9
|3
|2
|4
|11-13
|11
|
14
|Алания
|10
|2
|3
|5
|6-9
|9
|
15
|Шинник
|9
|2
|3
|4
|4-7
|9
|
16
|СКА-Хаб.
|9
|2
|2
|5
|5-15
|8
|
17
|Уфа
|9
|1
|3
|5
|8-14
|6
|
18
|Тюмень
|9
|1
|2
|6
|6-14
|5
Результаты / календарь
1 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|14.09
|17:00
|
Алания – КАМАЗ
|0 : 2
|14.09
|18:00
|
Черноморец – Енисей
|- : -
|14.09
|19:00
|
Сочи – Ротор
|- : -
|15.09
|12:00
|
Уфа – Родина
|- : -
|15.09
|15:00
|
СКА-Хаб. – Нефтехимик
|- : -
|15.09
|15:00
|
Тюмень – Сокол
|- : -
|15.09
|18:00
|
Чайка – Шинник
|- : -
|16.09
|17:00
|
Арсенал – Урал
|- : -
|16.09
|19:30
|
Торпедо – Балтика
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Александр Юшин
Родина
|5
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|4
|
|
Владимир Писарский
Сочи
|3
|П
|
|
Андрей Егорычев
Урал
|4
|
|
Сауль Гуарирапа
Сочи
|3
|
|
Владислав Руденко
Чайка
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Давид Шавлохов
Тюмень
|8
|1
|2
|
|
Михаил Мальцев
Ротор
|7
|1
|1
|
|
Никита Капленко
Сокол
|5
|1
|0
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