«Алания» и «Шинник» забили 8 голов, 39-летний Низамутдинов сделал дубль, владикавказцы отыгрались с 0:3
«Алания» и «Шинник» сыграли вничью в матче 11-го тура Тинькофф-РПЛ — 4:4. Ярославцы вели к 30-й минуте 3:0, «Алания» забила три мяча. На 88-й минуте «Шинник» снова вышел вперед, а на 90-й минуте владикавказская команда спаслась от поражения.
Дубль в составе «Шинника» сделал 39-летний Эльдар Низамутдинов.
В другой игре «Торпедо» разгромило «Нефтехимик» и поднялось в зону плей-офф — 4:0. Еще в одной встрече брянское «Динамо» одолело «Акрон» — 2:0.
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16-й тур
«Динамо» (Брянск) — «Акрон» (Тольятти) — 2:0 (1:0)
Голы: Вотинов, 7 (1:0). Вотинов, 61 (2:0).
«Динамо»: Кузнецов, Луппа, Крючков, Сапаев, Васильев, Баранов (Агуреев, 59), Першин (Пикатов, 58), Каретник (Сорокин, 54), Чиркин, Вотинов (Мараев, 80), Укомский (Валикаев, 70).
«Акрон»: Гойло, Морозов (Киряков, 68), Елеев, Киреев, Жестоков, Газданов (Малаховский, 81), Квеквескири, Герюгов (Босов, 83), Чудин, Делькин, Иванников.
Предупреждения: Баранов, 5. Газданов, 45+1. Чиркин, 51. Киряков, 78. Чудин, 85.
Судья: Низовцев (Нижний Новгород).
17 октября. Брянск. Стадион «Динамо».
«Торпедо» (Москва) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:0 (1:0)
Голы: Лебеденко, 28 (1:0). Рязанцев, 48 (2:0). Калмыков, 69 (3:0). Нетфуллин, 90+1 (4:0).
«Торпедо»: Ботнарь, Прошкин (Елисеев, 82), Евдокимов, Самсонов, Шоркин, Дворецков (Лях, 80), Рязанцев (Сундуков, 90+1), Магаль, Нетфуллин, Калмыков, Лебеденко (Кертанов, 72).
«Нефтехимик»: Голубев, Лелюкаев (Яковлев, 31. Агапов, 56), Ширяев, Потапов, Кленкин, Уридия (Осипов, 88), Хубаев, Галиулин, Петров (Артемчук, 85), Шадрин, Ситдиков (Давлатов, 67).
Предупреждение: Лебеденко, 30.
Судья: Анопа (Благовещенск).
17 октября. Москва. Стадион «Лужники. Спортивный городок».
«Алания» (Владикавказ) — «Шинник» (Ярославль) — 4:4 (1:3)
Голы: Низамутдинов, 9 (0:1). Маляров, 24 (0:2). Гонгапшев, 30 (0:3). Гурциев, 35 — с пенальти (1:3). Низамутдинов, 49 — с пенальти (1:4). Гурциев, 77 (2:4). Д.Кобесов, 88 — с пенальти (3:4). Магомедов, 90 (4:4).
«Алания»: Солдатенко, Кочиев, Бутаев (Д.Кобесов, 56), Качмазов (Крамаренко, 79), Шавлохов, Хабалов, Хосонов, Магомедов, Хугаев (Суанов, 65), Хубулов, Гурциев.
«Шинник»: Матюша, Тананеев, Евсеев, Покидышев, Стешин, Носов (Самодин, 88), Маляров (Дорофеев, 61), Зинков, Игнатович (Самойлов, 46), Гонгапшев, Низамутдинов (Пухов, 66).
Предупреждения: Самойлов, 50. Кочиев, 55. Дорофеев, 72. Хабалов, 74. Покидышев, 75.
Судья: Куликов (Саранск).
17 октября. Владикавказ. Стадион «Республиканский стадион Спартак».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2020-2021/