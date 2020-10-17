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«Алания» и «Шинник» забили 8 голов, 39-летний Низамутдинов сделал дубль, владикавказцы отыгрались с 0:3

19:07
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«Алания» и «Шинник» сыграли вничью в матче 11-го тура Тинькофф-РПЛ — 4:4. Ярославцы вели к 30-й минуте 3:0, «Алания» забила три мяча. На 88-й минуте «Шинник» снова вышел вперед, а на 90-й минуте владикавказская команда спаслась от поражения.

Дубль в составе «Шинника» сделал 39-летний Эльдар Низамутдинов.

В другой игре «Торпедо» разгромило «Нефтехимик» и поднялось в зону плей-офф — 4:0. Еще в одной встрече брянское «Динамо» одолело «Акрон» — 2:0.

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Олимп — ФНЛ

16-й тур

«Динамо» (Брянск) — «Акрон» (Тольятти) — 2:0 (1:0)

Голы: Вотинов, 7 (1:0). Вотинов, 61 (2:0).

«Динамо»: Кузнецов, Луппа, Крючков, Сапаев, Васильев, Баранов (Агуреев, 59), Першин (Пикатов, 58), Каретник (Сорокин, 54), Чиркин, Вотинов (Мараев, 80), Укомский (Валикаев, 70).

«Акрон»: Гойло, Морозов (Киряков, 68), Елеев, Киреев, Жестоков, Газданов (Малаховский, 81), Квеквескири, Герюгов (Босов, 83), Чудин, Делькин, Иванников.

Предупреждения: Баранов, 5. Газданов, 45+1. Чиркин, 51. Киряков, 78. Чудин, 85.

Судья: Низовцев (Нижний Новгород).

17 октября. Брянск. Стадион «Динамо».

«Торпедо» (Москва) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:0 (1:0)

Голы: Лебеденко, 28 (1:0). Рязанцев, 48 (2:0). Калмыков, 69 (3:0). Нетфуллин, 90+1 (4:0).

«Торпедо»: Ботнарь, Прошкин (Елисеев, 82), Евдокимов, Самсонов, Шоркин, Дворецков (Лях, 80), Рязанцев (Сундуков, 90+1), Магаль, Нетфуллин, Калмыков, Лебеденко (Кертанов, 72).

«Нефтехимик»: Голубев, Лелюкаев (Яковлев, 31. Агапов, 56), Ширяев, Потапов, Кленкин, Уридия (Осипов, 88), Хубаев, Галиулин, Петров (Артемчук, 85), Шадрин, Ситдиков (Давлатов, 67).

Предупреждение: Лебеденко, 30.

Судья: Анопа (Благовещенск).

17 октября. Москва. Стадион «Лужники. Спортивный городок».

«Алания» (Владикавказ) — «Шинник» (Ярославль) — 4:4 (1:3)

Голы: Низамутдинов, 9 (0:1). Маляров, 24 (0:2). Гонгапшев, 30 (0:3). Гурциев, 35 — с пенальти (1:3). Низамутдинов, 49 — с пенальти (1:4). Гурциев, 77 (2:4). Д.Кобесов, 88 — с пенальти (3:4). Магомедов, 90 (4:4).

«Алания»: Солдатенко, Кочиев, Бутаев (Д.Кобесов, 56), Качмазов (Крамаренко, 79), Шавлохов, Хабалов, Хосонов, Магомедов, Хугаев (Суанов, 65), Хубулов, Гурциев.

«Шинник»: Матюша, Тананеев, Евсеев, Покидышев, Стешин, Носов (Самодин, 88), Маляров (Дорофеев, 61), Зинков, Игнатович (Самойлов, 46), Гонгапшев, Низамутдинов (Пухов, 66).

Предупреждения: Самойлов, 50. Кочиев, 55. Дорофеев, 72. Хабалов, 74. Покидышев, 75.

Судья: Куликов (Саранск).

17 октября. Владикавказ. Стадион «Республиканский стадион Спартак».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2020-2021/

Олимп - ФНЛ: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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