«Алания» — «Енисей»: видеообзор матча 5-го тура Мелбет-Первой лиги

«Енисей» на выезде победил «Аланию» в матче 5-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:0.

Единственный гол забил нападающий гостей Артур Гилязетдинов.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале Первой лиги.

«Алания» занимает восьмое место в турнирной таблице ФНЛ с 7 очками. «Енисей» идет на 11-й строчке с 6 очками.