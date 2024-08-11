«Алания» — «Енисей»: видеообзор матча 5-го тура Мелбет-Первой лиги
«Енисей» на выезде победил «Аланию» в матче 5-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:0.
Единственный гол забил нападающий гостей Артур Гилязетдинов.
Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале Первой лиги.
«Алания» занимает восьмое место в турнирной таблице ФНЛ с 7 очками. «Енисей» идет на 11-й строчке с 6 очками.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|4
|4
|0
|0
|5-1
|12
|
2
|Нефтехимик
|4
|3
|0
|1
|6-5
|9
|
3
|Сокол
|5
|2
|3
|0
|4-2
|9
|
4
|Чайка
|4
|2
|2
|0
|8-3
|8
|
5
|Торпедо
|4
|2
|2
|0
|7-2
|8
|
6
|Урал
|4
|2
|1
|1
|6-4
|7
|
7
|Алания
|5
|2
|1
|2
|4-2
|7
|
8
|Родина
|4
|2
|1
|1
|2-1
|7
|
9
|Сочи
|5
|2
|1
|2
|6-6
|7
|
10
|Балтика
|5
|1
|4
|0
|5-3
|7
|
11
|Енисей
|5
|2
|0
|3
|4-5
|6
|
12
|Ротор
|4
|1
|1
|2
|2-3
|4
|
13
|Тюмень
|4
|1
|1
|2
|4-6
|4
|
14
|СКА-Хаб.
|5
|1
|1
|3
|2-9
|4
|
15
|КАМАЗ
|4
|1
|0
|3
|2-4
|3
|
16
|Черноморец
|5
|1
|0
|4
|5-9
|3
|
17
|Уфа
|4
|0
|3
|1
|4-5
|3
|
18
|Шинник
|5
|0
|1
|4
|1-7
|1
Результаты / календарь
1 тур
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|10.08
|16:00
|
СКА-Хаб. – Шинник
|0 : 0
|10.08
|18:00
|
Сокол – Балтика
|1 : 1
|10.08
|19:00
|
Алания – Енисей
|0 : 1
|10.08
|19:00
|
Сочи – Черноморец
|2 : 1
|11.08
|15:00
|
Тюмень – Ротор
|- : -
|11.08
|19:00
|
Арсенал – Нефтехимик
|- : -
|11.08
|19:00
|
Чайка – Родина
|- : -
|12.08
|17:30
|
Уфа – Урал
|- : -
|12.08
|20:00
|
КАМАЗ – Торпедо
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Руслан Барт
Сочи
|3
|
|
Саид Алиев
Нефтехимик
|2
|
|
Игорь Горбунов
Торпедо М
|2
|П
|
|
Ишхан Гелоян
Арсенал Т
|1
|
|
Максим Воронов
Урал
|1
|
|
Александр Иваньков
Торпедо М
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Никита Капленко
Сокол
|2
|1
|0
|
|
Денис Кутин
Уфа
|3
|1
|0
|
|
Давид Шавлохов
Тюмень
|4
|1
|0
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