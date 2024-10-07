«Алания» — «Черноморец»: видеообзор матча Первой лиги

«Алания» дома обыграла «Черноморец» в матче 13-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:0.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале лиги.

«Черноморец» занимает пятое место в турнирной таблице ФНЛ с 20 очками в 13 матчах. «Алания» идет на 15-й строчке с 14 очками в 13 играх.