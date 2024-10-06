«Алания» дома победила «Черноморец»

«Алания» в матче 13-го тура Мелбет-Первой лиги на своем поле обыграла «Черноморец» со счетом 2:0.

Отличились Тарас Гаглоев и Виктор Нафиков.

После этого матча «Алания» с 14 очками занимает 15-е место в турнирной таблице, «Черноморец» с 20 очками — на четвертой строчке.