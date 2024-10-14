«Алания» — «Балтика»: видеообзор матча первой лиги

«Балтика» на выезде победила «Аланию» в матче 14-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:0.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале лиги.

«Балтика» занимает четвертое место в турнирной таблице ФНЛ с 24 очками. «Алания» идет на 15-й строчке с 14 очками.