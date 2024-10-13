«Алания» сыграет с «Балтикой» в 14-м туре первой лиги в воскресенье, 13 октября. Матч пройдет на стадионе имени Султана Билимханова в Грозном и начнется в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу «Алания» — «Балтика» можно смотреть в социальной сети «ВКонтакте» в официальной группе первой лиги. Также игру покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» (по подписке).

Ключевые события игры «Алания» — «Балтика» можно изучать в матч-центре нашего сайта.

После 13 туров «Алания» с 14 очками занимает 15-е место, у «Балтики» — 21 очко и 5-я строчка в турнирной таблице.