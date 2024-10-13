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Сегодня, 18:57

«Балтика» на выезде победила «Аланию» в матче ФНЛ

Алина Савинова
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«Балтика» на выезде одержала победу над «Аланией» в матче 14-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:0.

Голы калининградской команды во втором тайме забили Абу-Саид Эльдарушев и Сергей Пряхин.

«Балтика» набрала 24 очка и поднялась на четвертое место в турнирной таблице. «Алания» (14) располагается на 15-й позиции.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 14-й тур
13 окт, 17:00. им. Билимханова (Грозный)
Алания
0:2
Балтика

В других матчах дня «Ротор» принимал «СКА-Хабаровск», а «Чайка» — «КАМАЗ». Обе встречи завершились ничьей — 1:1 и 0:0 соответственно.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 14-й тур
13 окт, 17:00. Волгоград Арена (Волгоград)
Ротор
1:1
СКА-Хабаровск
Россия. Мелбет-Первая Лига. 14-й тур
13 окт, 17:00. им. И.П. Чайки (Песчанокопское)
Чайка
0:0
КАМАЗ
Футбол
Первая лига
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Балтика
ФК КАМАЗ
ФК Ротор
ФК СКА-Хабаровск
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Торпедо 14 6 8 0 25-12 26
2
 Арсенал 14 6 8 0 12-6 26
3
 Урал 14 7 4 3 19-12 25
4
 Балтика 14 6 6 2 14-9 24
5
 Черноморец 14 7 2 5 21-17 23
6
 Сочи 14 5 6 3 23-15 21
7
 Нефтехимик 14 5 5 4 12-13 20
8
 Ротор 14 4 7 3 11-9 19
9
 Родина 14 4 7 3 15-14 19
10
 Чайка 14 4 6 4 15-16 18
11
 Енисей 14 5 2 7 14-16 17
12
 СКА-Хаб. 14 4 5 5 15-22 17
13
 КАМАЗ 14 4 4 6 12-10 16
14
 Сокол 14 3 6 5 8-17 15
15
 Алания 14 3 5 6 8-11 14
16
 Шинник 14 3 5 6 9-14 14
17
 Уфа 14 2 5 7 13-21 11
18
 Тюмень 14 1 3 10 9-21 6
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12.10 12:00
Уфа – Черноморец
 0 : 3
12.10 16:00
Урал – Тюмень
 1 : 0
12.10 17:00
Торпедо – Сокол
 5 : 0
12.10 18:00
Нефтехимик – Шинник
 1 : 0
12.10 20:00
Родина – Енисей
 1 : 1
13.10 14:00
Арсенал – Сочи
 1 : 1
13.10 17:00
Алания – Балтика
 0 : 2
13.10 17:00
Чайка – КАМАЗ
 0 : 0
13.10 17:00
Ротор – СКА-Хаб.
 1 : 1
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Г
Александр Юшин

Александр Юшин

Родина

 7
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 6
Равиль Нетфуллин

Равиль Нетфуллин

Торпедо М

 5
П
Андрей Егорычев

Андрей Егорычев

Урал

 4
Сауль Гуарирапа

Сауль Гуарирапа

Сочи

 3
Владислав Руденко

Владислав Руденко

Чайка

 3
И К Ж
Николай Поярков

Николай Поярков

СКА-Хабаровск

 9 1 4
Владислав Адаев

Владислав Адаев

Уфа

 11 1 3
Александр Нестеров

Александр Нестеров

Чайка

 12 1 3
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