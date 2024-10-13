«Балтика» на выезде победила «Аланию» в матче ФНЛ

«Балтика» на выезде одержала победу над «Аланией» в матче 14-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:0.

Голы калининградской команды во втором тайме забили Абу-Саид Эльдарушев и Сергей Пряхин.

«Балтика» набрала 24 очка и поднялась на четвертое место в турнирной таблице. «Алания» (14) располагается на 15-й позиции.

В других матчах дня «Ротор» принимал «СКА-Хабаровск», а «Чайка» — «КАМАЗ». Обе встречи завершились ничьей — 1:1 и 0:0 соответственно.