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Сегодня, 19:57

«Алания» обыграла «Балтику» в предпоследнем туре первой лиги

Игнат Заздравин
Корреспондент
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ФК «Алания».
Фото ФК «Алания»

«Алания» на своем поле обыграла «Балтику» в матче 33-го тура первой лиги — 3:1.

Победу владикавказцам принесли голы Батраза Гурциева, Артура Галояна и Ислама Машукова, который отличился в концовке. Единственный мяч «Балтики» забил Гедеон Гузина.

«Алания» набрала 59 очков и гарантировала себе третье место в первой лиге по итогам сезона. Несмотря на это, команда Олега Василенко, по всей видимости, не получит шанс побороться за выход в РПЛ — она не получила необходимой лицензии для выступления в высшем дивизионе.

«Балтика» с 64 очками идет на второй строчке в первой лиге. Ранее калининградцы обеспечили себе место в РПЛ в следующем сезоне.

Россия. ФНЛ. 33-й тур
03 мая, 18:00. Ахмат Арена (Грозный)
Алания
3:1
Балтика

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2022-2023/
Футбол
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Балтика
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Гендиректор «Балтики» Волженкин: «Планируем усиливаться, но не хотим делать это за счет «сбитых летчиков»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Рубин 32 18 11 3 51-27 65
2
 Балтика 33 17 13 3 54-29 64
3
 Алания 33 16 11 6 54-34 59
4
 Енисей 32 12 14 6 41-35 50
5
 Родина 32 12 10 10 41-38 46
6
 Динамо Мх 32 12 10 10 24-25 46
7
 Волгарь 32 11 11 10 37-34 44
8
 Шинник 32 12 7 13 35-37 43
9
 Арсенал 32 11 8 13 37-39 41
10
 СКА-Хаб. 32 10 11 11 44-38 41
11
 КАМАЗ 32 10 11 11 34-34 41
12
 Нефтехимик 32 10 11 11 30-33 41
13
 Акрон 32 8 16 8 32-35 40
14
 Кубань 32 8 10 14 34-38 34
15
 Велес 32 9 6 17 33-51 33
16
 Уфа 32 8 8 16 34-42 32
17
 Волга 32 6 11 15 23-40 29
18
 Краснодар-2 32 6 7 19 25-54 25
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
26.05 18:00
Алания – Балтика
 3 : 1
27.05 17:00
Кубань – Енисей
 - : -
27.05 17:00
Шинник – СКА-Хаб.
 - : -
27.05 17:00
Волга – Родина
 - : -
27.05 17:00
Волгарь – Краснодар-2
 - : -
27.05 17:30
Нефтехимик – Уфа
 - : -
27.05 18:00
Арсенал – КАМАЗ
 - : -
27.05 18:00
Рубин – Динамо Мх
 - : -
27.05 19:00
Велес – Акрон
 - : -
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Г
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 14
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 13
Николай Гиоргобиани

Николай Гиоргобиани

Алания

 11
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 12
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 10
Артем Кулишев

Артем Кулишев

Шинник

 9
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 30 1 4
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 27 1 1
Константин Савичев

Константин Савичев

Акрон

 29 1 11
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