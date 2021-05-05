Алан Чочиев покинул «Чайку»
20:40
Футбольный клуб «Чайка» и 29-летний полузащитник Алан Чочиев прекратили сотрудничество по соглашению сторон, сообщает сайт команды 5 мая.
Алан Чочиев пополнил ряды «Чайки» в октябре прошлого года. В сезоне-2020/2021 футболист провел в ФНЛ 21 матч и забил один гол.
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