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Алан Чочиев покинул «Чайку»

20:40
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Футбольный клуб «Чайка» и 29-летний полузащитник Алан Чочиев прекратили сотрудничество по соглашению сторон, сообщает сайт команды 5 мая.

Алан Чочиев пополнил ряды «Чайки» в октябре прошлого года. В сезоне-2020/2021 футболист провел в ФНЛ 21 матч и забил один гол.

Дополнительная информация:

https://www.fc-chayka.ru/article.asp?id=Udachi-Alan-3811

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