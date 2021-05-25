Алаев рассказал, сколько команд сыграет в новом сезоне ФНЛ

Президент Футбольной национальной лиги Александр Алаев подвел итоги общего собрания ФНЛ, которое состоялось сегодня, 25 мая.

«В новом сезоне планируется 20 команд. В прошлом сезоне 22 команды было из-за пандемии, первенство не было завершено. 42 тура в наших климатических условиях сложно сыграть. Нам удалось сделать гибкий календарь, который позволит командам больше времени уделять тренировочному процессу. В этом сезоне команды большую часть времени проводили в аэропортах», — сказал Алаев.

Сегодня стала известна дата старта нового сезона Олимп-ФНЛ — 10 июля. Последний тур первой части первенства — 27 ноября. Заканчивается сезон 21 мая.

(Владимир Пушкарев)