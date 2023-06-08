«Акрон» выкупил права на форварда Апекова

«Акрон» объявил о выкупе прав на нападающего Руслана Апекова у «Краснодара».

23-летний нападающий подписал полноценный контракт тольяттинским клубом.

В прошедшем сезоне он сыграл 30 матчей за «Акрон», забил 4 гола и отдал дну результативную передачу.