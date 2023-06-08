«Акрон» выкупил права на форварда Апекова
«Акрон» объявил о выкупе прав на нападающего Руслана Апекова у «Краснодара».
23-летний нападающий подписал полноценный контракт тольяттинским клубом.
В прошедшем сезоне он сыграл 30 матчей за «Акрон», забил 4 гола и отдал дну результативную передачу.
Источник: ФК «Акрон»
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|
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|37-46
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|
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|34
|9
|10
|15
|36-41
|37
|
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|6
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|35-55
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|
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|8
|8
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|35-46
|32
|
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|34
|8
|7
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|3.06
|09:00
|
СКА-Хаб. – Арсенал
|6 : 0
|3.06
|14:00
|
Балтика – Велес
|2 : 1
|3.06
|14:00
|
Динамо Мх – Алания
|1 : 2
|3.06
|14:00
|
Краснодар-2 – Шинник
|4 : 0
|3.06
|14:00
|
Уфа – Кубань
|1 : 2
|3.06
|14:00
|
Енисей – Волга
|0 : 0
|3.06
|14:00
|
Родина – Рубин
|0 : 0
|3.06
|17:00
|
Акрон – Волгарь
|4 : 0
|3.06
|17:00
|
КАМАЗ – Нефтехимик
|0 : 2
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|
|
Иван Тимошенко
Родина
|14
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|14
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Николай Гиоргобиани
Алания
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|
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Артем Кулишев
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|1
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|1
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