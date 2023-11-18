«Акрон» дома в городе Жигулевск сыграет против астраханского «Волгаря» в 19-го тура Мелбет-Первой лиги 18 ноября. Встреча пройдет на стадионе «Кристалл». Начало — в 15.00 по московскому времени.

Видеотрансляция противостояния «Акрон» — «Волгарь» пройдет бесплатно в официальном сообществе Мелбет-Первой лиги в соцсети «ВКонтакте», а также на сайте matchtv.ru и по подписке в онлайн-сервисе Кинопоиск. Начало — в 14.50 мск.

Ключевые события игры «Акрон» — «Волгарь» будут доступны в матч-центре «СЭ».

«Акрон» под руководством тренера Евгения Калешина набрал 34 очка, занимая второе место в турнирной таблице первой лиги. «Волгарь» с 15 баллами располагается на последней, 18-й строчке.

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