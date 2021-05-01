«Акрон» прошел часть лицензирования на следующий сезон ФНЛ
На заседании Экспертной комиссии Футбольной национальной лиги были рассмотрены документы «Акрона» в части прохождения лицензирования на сезон 2021/22 в рамках критериев ФНЛ, сообщает сайт клуба из Тольятти.
Было учтено решение бюро исполкома РФС о возможности проведения матчей чемпионата Олимп — ФНЛ на стадионе «Кристалл», который не обладает требуемой для этого 2-й категорией.
По его итогам было принято решение признать соответствие «Акрона» критериям лиги и рекомендовать РФС рассмотреть вопрос о выдаче лицензии РФС 2, которая дает право сыграть в чемпионате ФНЛ в следующем сезоне.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://fcakron.ru/blog/2021/05/01/ekspertnaya-komissiya-fnl-odobrila-zayavlenie-akrona/
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