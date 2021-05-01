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«Акрон» прошел часть лицензирования на следующий сезон ФНЛ

21:50
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На заседании Экспертной комиссии Футбольной национальной лиги были рассмотрены документы «Акрона» в части прохождения лицензирования на сезон 2021/22 в рамках критериев ФНЛ, сообщает сайт клуба из Тольятти.

Было учтено решение бюро исполкома РФС о возможности проведения матчей чемпионата Олимп — ФНЛ на стадионе «Кристалл», который не обладает требуемой для этого 2-й категорией.

По его итогам было принято решение признать соответствие «Акрона» критериям лиги и рекомендовать РФС рассмотреть вопрос о выдаче лицензии РФС 2, которая дает право сыграть в чемпионате ФНЛ в следующем сезоне.

Дополнительная информация:

https://fcakron.ru/blog/2021/05/01/ekspertnaya-komissiya-fnl-odobrila-zayavlenie-akrona/

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