«Акрон» прошел часть лицензирования на следующий сезон ФНЛ

На заседании Экспертной комиссии Футбольной национальной лиги были рассмотрены документы «Акрона» в части прохождения лицензирования на сезон 2021/22 в рамках критериев ФНЛ, сообщает сайт клуба из Тольятти.

Было учтено решение бюро исполкома РФС о возможности проведения матчей чемпионата Олимп — ФНЛ на стадионе «Кристалл», который не обладает требуемой для этого 2-й категорией.

По его итогам было принято решение признать соответствие «Акрона» критериям лиги и рекомендовать РФС рассмотреть вопрос о выдаче лицензии РФС 2, которая дает право сыграть в чемпионате ФНЛ в следующем сезоне.