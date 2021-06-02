«Акрон» покидают семь футболистов
16:31
По истечении срока контрактов «Акрон» покидают семь футболистов, сообщает сайт команды.
Не продолжат выступления за тольяттинцев в сезоне-2021/22 вратарь Андрей Синицын, защитники — Максим Жестоков и Дмитрий Ятченко, полузащитники — Станислав Причиненко, Давид Бидловский и Даур Квеквескири. Также цвета команды перестанет защищать Дмитрий Литвин.
«ФК «Акрон» благодарит футболистов за самоотверженную игру, проведенное время в команде и желает успешного продолжения профессиональной карьеры», — говорится в сообщении на сайте клуба.
Дополнительная информация:
https://fcakron.ru/blog/2021/06/02/sem-igrokov-pokinuli-tolyattinskij-klub/
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