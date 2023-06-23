«Акрон» подписал контракт с защитником Данилкиным

«Акрон» в Telegram-канале объявил о подписании контракта с защитником Егором Данилкиным.

Соглашение с 27-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2023/24.

Данилкин провел первую половину прошедшего сезона в «Химках». В феврале 2023 года защитник перешел в ульяновскую «Волгу».

В сезоне-2022/23 Данилкин провел 19 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.