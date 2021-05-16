«Акрон» останется в ФНЛ из-за того, что «Тамбов» не подал заявку на лицензирование

«Акрон» останется в Олимп-ФНЛ, несмотря на то, что команда должна была вылететь из турнира по итогам сезона 2020/2021.

«В связи с неподачей заявки на лицензирование на следующий сезон футбольным клубом «Тамбов», а также в соответствии со статьей 3 и пунктом 3.11 Регламента Олимп-Первенства ФНЛ сезона-2020/21, тольяттинский клуб получил приоритетное право остаться в ФНЛ, как занявший по итогам сезона более высокое место и имеющий соответствующую лицензию РФС», - говорится в сообщении на официальном сайте ФНЛ.

«Акрон» набрал 42 очка и занял 17-е итоговое место в турнирной таблице. У клуба есть лицензия РФС II, дающая право сыграть в Олимп-ФНЛ в следующем сезоне.