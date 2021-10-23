«Акрон» на своем поле победил «Олимп-Долгопрудный»
23 октября «Акрон» победил «Олимп-Долгопрудный» (2:1) в матче 19-го тура ФНЛ. Игра прошла в Жигулевске.
В составе победителей голы забили Илья Зуев и Артем Делькин. За гостей отличился Александр Коротаев.
«Акрон» с 29 очками занимает 7-е место в турнирной таблице ФНЛ. «Олимп-Долгопрудны» — 22 балла и 15-я строчка.
ФНЛ
19-й тур
«Акрон» (Тольятти) — «Олимп-Долгопрудный» (Долгопрудный) — 2:1 (0:1)
Голы: Коротаев, 7 (0:1). Зуев, 53 (1:1). Делькин, 60 (2:1).
«Акрон» (Тольятти): Волков, Сагуткин (Рогач, 46), Зуев, Килин, Савичев, Чудин, Палиенко (Бабаев, 81), Азаров (Делькин, 46), Ефремов (Газданов, 81), Босов (Чистяков, 73), Базелюк.
«Олимп-Долгопрудный» (Долгопрудный): Ставер, Гудков (Погорелов, 85), Кутин, Большаков, Никитенков, Ада, Косянчук, Бахтияров, Сафронов (Тарасенко, 46. Великородный, 70), Коротаев (Балахонцев, 70), Булия.
Предупреждения: Ефремов, 16. Делькин, 61. Рогач, 72. Никитенков, 77.
Судья: Федоров (Петрозаводск).
23 октября. Жигулевск. Стадион «Кристалл».
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