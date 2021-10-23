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«Акрон» на своем поле победил «Олимп-Долгопрудный»

16:56
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23 октября «Акрон» победил «Олимп-Долгопрудный» (2:1) в матче 19-го тура ФНЛ. Игра прошла в Жигулевске.

В составе победителей голы забили Илья Зуев и Артем Делькин. За гостей отличился Александр Коротаев.

«Акрон» с 29 очками занимает 7-е место в турнирной таблице ФНЛ. «Олимп-Долгопрудны» — 22 балла и 15-я строчка.

ФНЛ

19-й тур

«Акрон» (Тольятти) — «Олимп-Долгопрудный» (Долгопрудный) — 2:1 (0:1)

Голы: Коротаев, 7 (0:1). Зуев, 53 (1:1). Делькин, 60 (2:1).

«Акрон» (Тольятти): Волков, Сагуткин (Рогач, 46), Зуев, Килин, Савичев, Чудин, Палиенко (Бабаев, 81), Азаров (Делькин, 46), Ефремов (Газданов, 81), Босов (Чистяков, 73), Базелюк.

«Олимп-Долгопрудный» (Долгопрудный): Ставер, Гудков (Погорелов, 85), Кутин, Большаков, Никитенков, Ада, Косянчук, Бахтияров, Сафронов (Тарасенко, 46. Великородный, 70), Коротаев (Балахонцев, 70), Булия.

Предупреждения: Ефремов, 16. Делькин, 61. Рогач, 72. Никитенков, 77.

Судья: Федоров (Петрозаводск).

23 октября. Жигулевск. Стадион «Кристалл».

Акрон — Олимп-Долгопрудный

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Барселона
Реал

Ф2 (0)

24%

1.86

П2

21%

2.48

1X

17%

1.58
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Спартак

П1

28%

1.53

ТБ 2.5

23%

1.64

Обе забьют - да

19%

1.75
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Интер
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Ф1 (0)

25%

1.57

X2

18%

1.79

ТМ 3.5

15%

1.44

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