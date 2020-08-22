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«Акрон» одолел «Краснодар-2»

17:01

«Акрон» обыграл «Краснодар-2» в матче 5-го тура Олимп-ФНЛ. Единственный мяч провел в начале второго тайма Василий Пьянченко.

Первенство России

Олимп — ФНЛ

5-й тур

«Акрон» (Тольятти) — «Краснодар-2» (Краснодар) — 1:0 (0:0)

Гол: Пьянченко, 54.

«Акрон»: Гойло, Друковский, Садыков, Елеев, Магадиев (Верхунов, 78), Дудиков, Герюгов (Киряков, 85), Газданов (Потапов, 65), Пьянченко (Иванников, 54), Яцкий, Вахтеев.

«Краснодар-2»: Агкацев, Бочко (Исаенко, 75), Мартынов, Пелих (Байрамян, 85), Литвинов, Григорян, Сперцян, Якимов, Сабуа (Рзаев, 59), Воротников, Апеков (Сергеев, 46).

Предупреждения: Яцкий, 23. Дудиков, 28. Герюгов, 76.

Судья: Верулидзе (Владикавказ).

22 августа. Жигулевск. Стадион «Кристалл».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2020-2021/

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