«Акрон» одолел «Краснодар-2»
«Акрон» обыграл «Краснодар-2» в матче 5-го тура Олимп-ФНЛ. Единственный мяч провел в начале второго тайма Василий Пьянченко.
Первенство России
Олимп — ФНЛ
5-й тур
«Акрон» (Тольятти) — «Краснодар-2» (Краснодар) — 1:0 (0:0)
Гол: Пьянченко, 54.
«Акрон»: Гойло, Друковский, Садыков, Елеев, Магадиев (Верхунов, 78), Дудиков, Герюгов (Киряков, 85), Газданов (Потапов, 65), Пьянченко (Иванников, 54), Яцкий, Вахтеев.
«Краснодар-2»: Агкацев, Бочко (Исаенко, 75), Мартынов, Пелих (Байрамян, 85), Литвинов, Григорян, Сперцян, Якимов, Сабуа (Рзаев, 59), Воротников, Апеков (Сергеев, 46).
Предупреждения: Яцкий, 23. Дудиков, 28. Герюгов, 76.
Судья: Верулидзе (Владикавказ).
22 августа. Жигулевск. Стадион «Кристалл».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2020-2021/