«Краснодар-2» победил «Волгарь» и остался в ФНЛ, «Акрон» вылетел

«Краснодар-2» победил «Волгарь» в 42-м туре Олимп-ФНЛ со счетом 1:0 и сохранил место в турнире на следующий сезон, заработав 45 очков.

В параллельных матчах «Акрон» проиграл «Факелу» (0:2), а «Томь вничью сыграла с «Нижним Новгородом» (1:1), таким образом эти команды вылетели в ПФЛ.

В еще одном матче «Чайка» одержала победу над «Нетфехимиком» (1:0) и с 56 очками попала на 12 место в таблице.

Олимп — ФНЛ

42-й тур

«Акрон» (Тольятти) — «Факел» (Воронеж) — 0:2 (0:1)

Голы: Яковлев, 42 (0:1). Максимов, 60 (0:2).

«Акрон» (Тольятти): Волков, Литвин (Босов, 46), Чичерин (Потапов, 64), Феррейра (Герюгов, 64), Садыков, Килин, Чудин, Баланович, Газданов (Майрович, 46), Гогричиани (Нихаев, 10), Делькин.

«Факел» (Воронеж): Ермаков, Смирнов, Дашаев, Мастерной, Никитин, Замалиев, Шепилов (Черов, 86), Царукян (Седов, 68), Яковлев (Петрусев, 61), Максимов, Разборов.

Предупреждения: Феррейра, 19. Замалиев, 23. Яковлев, 44. Делькин, 47. Смирнов, 54. Шепилов, 83. Никитин, 85.

Удаление: Потапов, 90+3.

Судья: Куликов (Саранск).

15 мая. Жигулевск. Стадион «Кристалл».

«Краснодар-2» (Краснодар) — «Волгарь» (Астрахань) — 1:0 (1:0)

Гол: Сперцян, 5 — с пенальти.

Нереализованный пенальти: Агаларов, 22 (штанга)

«Краснодар-2» (Краснодар): Агкацев, Бородин, Корнюшин (Бочко, 79), Исаенко, Иванов, Григорян, Сперцян (Текучев, 90), Якимов (Пелих, 72), Сулейманов, Сабуа (Кутовой, 68), Воротников (Апеков, 76).

«Волгарь» (Астрахань): Саганович, Локтионов, Хомуха, Ведерников (Болонин, 46), Журавлев, Бердников (Габараев, 88), Мендель (Павлишин, 58), Полубояринов, Агаларов (Николаев, 46), Юсупов, Погосов (Белоус, 63).

Предупреждения: Бердников, 64. Хомуха, 78. Апеков, 80. Сулейманов, 83. Бородин, 87.

Судья: Турбин (Дмитров).

15 мая. Краснодар. Стадион «ЦПР ФК Краснодар».

«Томь» (Томск) — «Нижний Новгород» — 1:1 (1:1)

Голы: Момо, 13 (0:1). Симонян, 26 — с пенальти (1:1).

«Томь» (Томск): Конюхов (Арапов, 46), Лапшов (Мильдзихов, 63), Денисов, Зуев, Пенчиков, Сакович, Талалай, Кривцов, Симонян, Косарев, Давыдов (Дмитриев, 64).

«Нижний Новгород»: Смирнов, Эдиев, Шумских (Гогличидзе, 75), Маляров, Темников (Ставпец, 78), Каккоев, Гоцук, Горбунов (Галаджан, 46), Шарипов, Калинский (Берковский, 68), Момо.

Предупреждения: Горбунов, 19. Шумских, 23. Гоцук, 44. Симонян, 51. Зуев, 62. Маляров, 90.

Судья: Сиденков (Санкт-Петербург).

15 мая. Томск. Стадион «Труд».