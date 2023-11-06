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Сегодня, 16:57

«Акрон» обыграл «Енисей» дома и вышел на первое место в Мелбет-Первой лиге

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Акрон» обыграл «Енисей» на своем поле в матче 17-го тура Мелбет-Первой лиги — 3:1.

У хозяев забили Абу-Саид Эльдарушев, Антон Килин и Константин Савичев. Единственный гол гостей на счету Владимира Хозина.

Благодаря этой победе «Акрон» вышел на первое место в турнирной таблице ФНЛ с 33 очками. «Енисей» занимает девятую строчку с 21 очком.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 17-й тур
06 нояб, 15:00. Кристалл (Жигулевск)
Акрон
3:1
Енисей

Футбол
Первая лига
ФК Акрон
ФК Енисей
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Акрон 17 10 3 4 24-11 33
2
 Тюмень 17 9 5 3 24-13 32
3
 Динамо Мх 17 9 4 4 16-7 31
4
 Химки 17 9 4 4 24-17 31
5
 Алания 16 8 5 3 18-13 29
6
 Арсенал 17 6 8 3 19-15 26
7
 Торпедо 16 6 4 6 16-16 22
8
 СКА-Хаб. 16 6 4 6 18-18 22
9
 Енисей 17 6 3 8 25-24 21
10
 Шинник 16 6 3 7 19-24 21
11
 Родина 17 5 6 6 23-18 21
12
 КАМАЗ 16 5 5 6 15-15 20
13
 Нефтехимик 17 5 4 8 14-20 19
14
 Сокол 17 5 4 8 17-29 19
15
 Черноморец 17 3 9 5 17-20 18
16
 Кубань 17 4 4 9 13-21 16
17
 Ленинградец 17 3 5 9 12-21 14
18
 Волгарь 16 2 6 8 12-24 12
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
5.11 11:30
Тюмень – Сокол
 2 : 0
5.11 16:00
Динамо Мх – Нефтехимик
 1 : 0
5.11 16:00
Черноморец – Химки
 1 : 3
5.11 18:00
Арсенал – Родина
 1 : 0
5.11 18:00
Ленинградец – Кубань
 0 : 1
6.11 15:00
Акрон – Енисей
 3 : 1
6.11 16:00
Шинник – Алания
 - : -
6.11 17:00
Торпедо – Волгарь
 - : -
6.11 18:30
КАМАЗ – СКА-Хаб.
 - : -
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