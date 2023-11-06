«Акрон» обыграл «Енисей» дома и вышел на первое место в Мелбет-Первой лиге

«Акрон» обыграл «Енисей» на своем поле в матче 17-го тура Мелбет-Первой лиги — 3:1.

У хозяев забили Абу-Саид Эльдарушев, Антон Килин и Константин Савичев. Единственный гол гостей на счету Владимира Хозина.

Благодаря этой победе «Акрон» вышел на первое место в турнирной таблице ФНЛ с 33 очками. «Енисей» занимает девятую строчку с 21 очком.