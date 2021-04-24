«Алания» выиграла у «Акрона»
«Акрон» на своем поле проиграл «Алании» (1:2) в матче 38 тура Олимп-ФНЛ. Встреча прошла в Жигулевске.
В составе клуба из Владикавказа голы забили Батраз Гурциев и Бутта Магомедов. За хозяев отличился Артем Делькин.
«Акрон» с 38 очками занимает 17 место в турнирной таблице ФНЛ. «Алания» — 70 баллов и четвертая строчка.
Олимп — ФНЛ
38-й тур
«Акрон» (Тольятти) — «Алания» (Владикавказ) — 1:2 (0:0)
Голы: Гурциев, 53 (0:1). Делькин, 77 — с пенальти (1:1). Магомедов, 89 (1:2).
«Акрон» (Тольятти): Волков, Чичерин, Жестоков, Садыков, Босов (Феррейра, 63), Килин (Баланович, 82), Чудин, Нихаев (Герюгов, 46), Газданов (Эмини, 68), Майрович, Гираев (Делькин, 75).
«Алания» (Владикавказ): Солдатенко, Качмазов, Багаев, Засеев, Кочиев, Хабалов, Магомедов (Кокоев, 90+1), Хосонов (Дзахов, 69), Гиоргобиани (Хугаев, 90+2), Гурциев (Хадарцев, 74), Машуков (Хубулов, 80).
Предупреждения: Гираев, 5. Машуков, 21. Засеев, 76. Делькин, 87.
Судья: Сухой (Люберцы).
24 апреля. Жигулевск. Стадион «Кристалл».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю