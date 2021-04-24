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«Алания» выиграла у «Акрона»

17:05
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«Акрон» на своем поле проиграл «Алании» (1:2) в матче 38 тура Олимп-ФНЛ. Встреча прошла в Жигулевске.

В составе клуба из Владикавказа голы забили Батраз Гурциев и Бутта Магомедов. За хозяев отличился Артем Делькин.

«Акрон» с 38 очками занимает 17 место в турнирной таблице ФНЛ. «Алания» — 70 баллов и четвертая строчка.

Олимп — ФНЛ

38-й тур

«Акрон» (Тольятти) — «Алания» (Владикавказ) — 1:2 (0:0)

Голы: Гурциев, 53 (0:1). Делькин, 77 — с пенальти (1:1). Магомедов, 89 (1:2).

«Акрон» (Тольятти): Волков, Чичерин, Жестоков, Садыков, Босов (Феррейра, 63), Килин (Баланович, 82), Чудин, Нихаев (Герюгов, 46), Газданов (Эмини, 68), Майрович, Гираев (Делькин, 75).

«Алания» (Владикавказ): Солдатенко, Качмазов, Багаев, Засеев, Кочиев, Хабалов, Магомедов (Кокоев, 90+1), Хосонов (Дзахов, 69), Гиоргобиани (Хугаев, 90+2), Гурциев (Хадарцев, 74), Машуков (Хубулов, 80).

Предупреждения: Гираев, 5. Машуков, 21. Засеев, 76. Делькин, 87.

Судья: Сухой (Люберцы).

24 апреля. Жигулевск. Стадион «Кристалл».

Акрон — Алания

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