«Акрон» сыграл вничью с «Аланией» в стартовом матче 32-го тура первой лиги

«Акрон» на своем поле сыграл вничью с «Аланией» в первом матче 32-го тура первой лиги — 0:0.

Это уже 16-й ничейный результат для «Акрона» по ходу текущего сезона. Команда Евгения Калешина лидирует в первой лиге по количеству ничьих.

Тольяттинцы набрали 40 очков и остались на 12-м месте в первой лиге. «Алания» с 56 баллами идет на третьей строчке в турнирной таблице