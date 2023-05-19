«Акрон» сыграл вничью с «Аланией» в стартовом матче 32-го тура первой лиги
«Акрон» на своем поле сыграл вничью с «Аланией» в первом матче 32-го тура первой лиги — 0:0.
Это уже 16-й ничейный результат для «Акрона» по ходу текущего сезона. Команда Евгения Калешина лидирует в первой лиге по количеству ничьих.
Тольяттинцы набрали 40 очков и остались на 12-м месте в первой лиге. «Алания» с 56 баллами идет на третьей строчке в турнирной таблице
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|31
|17
|13
|1
|53-25
|64
|
2
|Рубин
|31
|17
|11
|3
|50-27
|62
|
3
|Алания
|32
|15
|11
|6
|51-33
|56
|
4
|Енисей
|31
|12
|13
|6
|39-33
|49
|
5
|Динамо Мх
|31
|12
|10
|9
|24-23
|46
|
6
|Родина
|31
|12
|9
|10
|39-36
|45
|
7
|Волгарь
|31
|11
|11
|9
|37-32
|44
|
8
|Арсенал
|31
|11
|8
|12
|37-38
|41
|
9
|КАМАЗ
|31
|10
|11
|10
|34-33
|41
|
10
|Шинник
|31
|11
|7
|13
|34-37
|40
|
11
|Нефтехимик
|31
|10
|10
|11
|28-31
|40
|
12
|Акрон
|32
|8
|16
|8
|32-35
|40
|
13
|СКА-Хаб.
|31
|9
|11
|11
|42-38
|38
|
14
|Велес
|31
|9
|6
|16
|31-46
|33
|
15
|Кубань
|31
|8
|9
|14
|32-36
|33
|
16
|Уфа
|31
|7
|8
|16
|33-42
|29
|
17
|Волга
|31
|5
|11
|15
|21-40
|26
|
18
|Краснодар-2
|31
|5
|7
|19
|20-52
|22
Результаты / календарь
1 тур
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|19.05
|18:00
|
Акрон – Алания
|0 : 0
|20.05
|09:00
|
СКА-Хаб. – Волгарь
|- : -
|20.05
|13:00
|
Енисей – Нефтехимик
|- : -
|20.05
|14:00
|
Уфа – КАМАЗ
|- : -
|20.05
|16:00
|
Динамо Мх – Волга
|- : -
|20.05
|19:30
|
Краснодар-2 – Велес
|- : -
|20.05
|21:30
|
Балтика – Рубин
|- : -
|21.05
|14:00
|
Родина – Кубань
|- : -
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Шинник
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|13
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|13
|
|
Николай Гиоргобиани
Алания
|11
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|12
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|10
|
|
Артем Кулишев
Шинник
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|29
|1
|3
|
|
Марат Бокоев
Велес
|27
|1
|1
|
|
Константин Савичев
Акрон
|29
|1
|11
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