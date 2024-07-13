Агент Дркушича о будущем игрока: «Нужно подождать и посмотреть, что произойдет в ближайшие дни»
Футбольный агент Младен Ратковица, представляющий интересы защитника «Сочи» и сборной Словении Вани Дркушича, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем игрока.
«Дркушич не сможет помочь «Сочи» в начале сезона первой лиги. Когда он вернется в расположение клуба? Нам нужно подождать и посмотреть, что произойдет в ближайшие дни», — сказал Ратковица «СЭ».
Дркушич перешел в «Сочи» в январе 2022 года. Контракт словенца с российским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего футболиста в 2,8 миллиона евро.
В прошлом сезоне Дркушич сыграл за сочинский клуб 24 матча, в которых забил 2 мяча. На Евро-2024 защитник провел четыре полных матча.
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14
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|0
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15
|Родина
|0
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|0
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|Ротор
|0
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|0-0
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17
|Уфа
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|13.07
|16:00
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Арсенал – Черноморец
|- : -
|14.07
|13:00
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Енисей – КАМАЗ
|- : -
|14.07
|16:00
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Урал – Сочи
|- : -
|14.07
|16:00
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Шинник – Ротор
|- : -
|14.07
|18:00
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Нефтехимик – Тюмень
|- : -
|14.07
|18:30
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Торпедо – СКА-Хаб.
|- : -
|14.07
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Родина – Балтика
|- : -
|14.07
|20:00
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Чайка – Сокол
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