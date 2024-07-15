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Агент нападающего «Родины» Тимошенко: «Есть большая вероятность, что Иван продолжит карьеру в «Акроне»

Константин Белов
Корреспондент
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Агент Олег Еремин, представляющий интересы нападающего «Родины» Ивана Тимошенко, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем 25-летнего игрока.

13 июля главный операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин заявил «СЭ», что Тимошенко близок к переходу в клуб РПЛ.

«Есть большая вероятность, что Иван продолжит карьеру в «Акроне». Скорее всего, это будет аренда с правом выкупа. Когда будет принято решение? Посмотрим, пока ничего не известно, ведутся переговоры», — сказал Еремин «СЭ».

Тимошенко провел за «Родину» 65 матчей, забил 31 гол и отдал 7 голевых передач. Трансферная стоимость игрока оценивается порталом Transfermarkt в 1 миллионов евро. Контракт нападающего с «Родиной» рассчитан до лета 2025 года.

Футбол
Первая лига
ФК Акрон
ФК Родина
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 И В Н П +/- О
1
 Торпедо 1 1 0 0 4-0 3
2
 Нефтехимик 1 1 0 0 3-0 3
3
 Урал 1 1 0 0 2-0 3
4
 Енисей 1 1 0 0 2-1 3
5
 Ротор 1 1 0 0 1-0 3
6
 Арсенал 1 1 0 0 1-0 3
7
 Сокол 1 0 1 0 1-1 1
8
 Чайка 1 0 1 0 1-1 1
9
 Родина 1 0 1 0 0-0 1
10
 Балтика 1 0 1 0 0-0 1
11
 Алания 0 0 0 0 0-0 0
12
 Уфа 0 0 0 0 0-0 0
13
 КАМАЗ 1 0 0 1 1-2 0
14
 Шинник 1 0 0 1 0-1 0
15
 Черноморец 1 0 0 1 0-1 0
16
 Сочи 1 0 0 1 0-2 0
17
 Тюмень 1 0 0 1 0-3 0
18
 СКА-Хаб. 1 0 0 1 0-4 0
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13.07 16:00
Арсенал – Черноморец
 1 : 0
14.07 13:00
Енисей – КАМАЗ
 2 : 1
14.07 16:00
Урал – Сочи
 2 : 0
14.07 16:00
Шинник – Ротор
 0 : 1
14.07 18:00
Нефтехимик – Тюмень
 3 : 0
14.07 18:30
Торпедо – СКА-Хаб.
 4 : 0
14.07 18:30
Родина – Балтика
 0 : 0
14.07 20:00
Чайка – Сокол
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