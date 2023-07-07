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Сегодня, 01:24

Агент сообщил, что защитник Волков подписал контракт с «Химками»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Футбольный агент Виталий Леденев рассказал, что защитник Захар Волков подписал контракт с «Химками».

«Сейчас можно объявить официально — трансфер состоялся, Захар в «Химках». По поводу срока контракта — соглашение рассчитано больше, чем на год, потому мы подсознательно понимаем, что хотим играть в Премьер-Лиге. На сегодня Захар — лучший защитник белорусской лиги, очень надеюсь, что он выйдет с «Химками» на новый уровень карьеры и мастерства, у него есть возможность прибавить и затем перейти в клуб выше рангом. Захар доволен тем, что пошел на повышение», — цитирует «РБ Спорт» Леденева.

25-летний белорусский защитник покинул «Химки» в феврале, вернувшись в БАТЭ, которому принадлежат права на футболиста. В составе подмосковного клуба он выступал с 2021 по 2022 год.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-volkova-zahar-pereshel-v-himki-kontrakt-ne-na-odin-god/
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 И В Н П +/- О
1
 Рубин 34 19 12 3 53-27 69
2
 Балтика 34 18 13 3 56-30 67
3
 Алания 34 17 11 6 56-35 62
4
 Енисей 34 13 15 6 43-35 54
5
 Родина 34 13 11 10 42-38 50
6
 Нефтехимик 34 12 11 11 34-33 47
7
 Шинник 34 13 7 14 36-41 46
8
 Динамо Мх 34 12 10 12 25-29 46
9
 Акрон 34 10 16 8 38-36 46
10
 СКА-Хаб. 34 11 11 12 50-39 44
11
 КАМАЗ 34 11 11 12 35-36 44
12
 Волгарь 34 11 11 12 37-41 44
13
 Арсенал 34 11 8 15 37-46 41
14
 Кубань 34 9 10 15 36-41 37
15
 Велес 34 9 6 19 35-55 33
16
 Уфа 34 8 8 18 35-46 32
17
 Краснодар-2 34 8 7 19 32-54 31
18
 Волга 34 6 12 16 23-41 30
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СКА-Хаб. – Арсенал
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3.06 14:00
Динамо Мх – Алания
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Краснодар-2 – Шинник
 4 : 0
3.06 14:00
Уфа – Кубань
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3.06 14:00
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